Çin’in Hubei Eyaleti’nde yer alan ve "Düşler Köprüsü" olarak bilinen Shiziguan Yüzer Köprüsü, geçtiğimiz yıl meydana gelen ve beş kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından yeniden hizmete girdi. Qingjiang Nehri üzerinde 400 metre boyunca uzanan bu yenilikçi yapı, yüksek yoğunluklu polietilen dubalar kullanılarak doğrudan su yüzeyine inşa edilen mimarisiyle bölgenin en önemli turistik merkezlerinden biri olma özelliğini koruyor.

2016 yılında kullanıma açılan ve Alman teknolojisiyle desteklenen köprü, 2,8 tona kadar olan araçların nehir üzerinden geçmesine olanak tanıyor.

KAZA MEYDANA GELDİ

Güvenlik protokolleri gereği araçların saatte 20 kilometrelik hız sınırına uyması zorunlu tutulurken, köprünün dengesini sağlamak adına kullanılan dubaların içleri suyla dolduruluyor. Ancak tek yönlü trafik akışına ve alınan teknik önlemlere rağmen, 2023 yılında sekiz yolcu taşıyan bir aracın bariyerleri aşarak nehre düşmesi sonucunda büyük bir trajedi yaşandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın köprü üzerindeki seyri sırasında şiddetli bir sarsıntı oluştuğu ve ardından kontrolünü kaybederek suya gömüldüğü tespit edildi. Kazadan üç kişi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, beş yolcu hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI

Yaşanan olaydan sonra güvenlik incelemeleri için geçici olarak kapatılan yapı, yapılan çalışmaların ardından tekrar faaliyete geçti. Günümüzde hala yoğun ilgi gören köprüde, yetkililer hız ve ağırlık kısıtlamalarına uymanın hayati önem taşıdığını hatırlatarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.