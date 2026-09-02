KKTC Girne Limanı’ndan Mersin Taşucu Limanı’na doğru seyrederken kıyıdan 4 mil açıkta 268 yolcusuyla alabora olarak batan Filo Jet faciasına ilişkin sigorta eksperlerinin hazırladığı rapor, ağır ihmaller zincirini gözler önüne serdi. 8 kişiyi hayattan koparan ve 20 kişinin hala bulunamadığı geminin sefere elverişli olmadığı halde denize açıldığı belgelendi.

ÇATLAKLARA RAĞMEN

Eksperlerin teknik inceleme raporunda, katamaran tipi yolcu gemisinin bu olaydan kısa süre önce yaşanan başka bir fırtınada ağır yara aldığı tespit edildi. Gövde yapısında çatlaklar oluşan ve teknik açıdan seyir güvenliği bulunmayan teknenin, insan hayatları riske atılarak riske atılarak yolcu taşımaya devam ettirildiği belirlendi.

LİMAN İZNİ VERİLDİ

Raporda öne çıkan bir diğer skandal ise olumsuz hava koşullarına rağmen verilen kalkış izni oldu. Mürettebatın hali de içler acısı. “Gemi su alıyor” ikazlarının mürettebat tarafından “Bir şey olmaz” denilerek geçiştirildiği ve kaptanın ısrarla yola devam ettiği kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE KAZA YAPMIŞ

Geminin 12 yıl önce bir kazada hasar gördüğü, daha sonra onarıldığı ve 2024 yılında sefer izni aldığı yönündeki bilgiler soruşturma dosyasına girdi.

Yetmedi, geminin denizde değil göllerde yüzmesi için inşa edildiği de ortaya çıktı. Yani deniz için elverişsiz.

Geminin kaptanı Mustafa Öz. 66 yaşında. Kaptanlık belgesini Hondras’tan almış. 2 yıl önce alınmış. 2029 yılına kadar geçerli kaptanlık belgesi yayımlandı. Güney Amerika ülkelerinden alınmış belge. Belgenin KKTC’de geçerliliği bulunuyor, Türkiye’de ise geçerliliği yok.

Mürettebat o anda hiç bir şey yapmadı

Geminin hızla su alarak gövdede patlama meydana geldiğinde ise tam bir can pazarı yaşandığı raporda vurgulandı. En kritik anlarda mürettebatın bu gibi durumlar için eğitimsiz olduğu ortaya çıktı. Tahliye planını uygulamak yerine panik hâlinde kaçtığı, yolculara bilgilendirme yapılmadığı ve birçok kişinin can yeleği dahi bulamadan denize atlamak zorunda kaldığı belirtildi. Tüm sorumluların yanı sıra liman çıkış izni veren kamu görevlileri üzerindeki adli baskıyı artırdı. Soruşturmanın seyrinin bu raporla derinleştirilmesi bekleniyor.

Cevapsız kalan 5 soru:

- Son teknik denetim ne zaman yapıldı?

- Geminin sefere çıkmasına hangi belgelerle izin verildi?

- 12 yıl önceki kazadan sonra hangi onarımlar yapıldı?

- Onarım sonrası hangi kurum kontrol etti?

- Cankurtaran botlarına erişimde neden sorun yaşandı?

TCG Işın gemisinde bulunan uzaktan kumandalı insansız dip tarama aracı, 1000 metreye kadar tarama yapabiliyor.

BATAN GEMİNİN ENKAZINA ULAŞILDI

550 metre derinde 20 kayıp aranıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin çalışmaları yerinde gözlemlediklerini söyledi. Erhürman, “Şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Batık gemi olduğu değerlendiriliyor” dedi. Girne Turizm Limanı önünde açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

“Yarın (Bugün) itibarıyla Alemdar Gemisi de burada olacak. Gece dahil çalışma devam edecek. Şu an itibarıyla 550 metrede gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Batık gemi olduğu değerlendiriliyor. Kesin açıklama daha sonra yapılacak. Şu an faaliyette olan gemi de gece çalışma kapasitesine sahip”

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

Kayıplara ulaşmak için büyük seferberlik

Deniz faciasının ardından kaybolan 20 kişinin bulunabilmesi için 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye’den gelen SAT komandoları ile Türk dalgıç ekipleri de katılıyor.

Sigortadan ölenlerin ailelerine 320’şer bin dolar tazminat verilecek

Kazanın ardından geminin sigorta şirketi eksperleri, avukatları ve asistans şirketlerini devreye soktu. Kazada hayatını kaybeden yolcular için yolcu başına en yüksek ödenecek tutar 320 bin dolar, yani 15 milyon TL.

Yine de son rakamlar aktül hesap yapıldıktan sonra ödenecek. Ayrıca sigorta şirketi, tüm yolcuların eşyalarına gelecek zararı da karşılayacak. Yolcu sorumluluk sigortasından ödenecek toplam tutar ise 10 milyon doları bulacak.

HER AİLEYE DOĞRUDAN 10 BİN EURO

Rum vakfından mağdur ailelere 260 bin Euro

Steilos Hayırseverlik Vakfı, KKTC’nin Girne kıyılarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine 260 bin Euro mali destek sağlayacağını duyurdu. Rumlara ait vakfın başkanı Stelios Haji-Ioannou, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine taziyelerini sundu.

Vakıf, bu girişimi “Faciadan etkilenen ailelere yönelik küçük ama somut bir destek ve dayanışma jesti” olarak tanımladı. Öldüğü resmi doğrulanan her kişinin yakınlarına 10 bin Euro nakit bağışta bulunacağını açıkladı. Kazada ölenlerin sayılarının teyit edilmesi halinde bağış 28 ailenin tamamını kapsayacak.

Tutuklulara tepki: Katiller

FİLO Jet faciası ile ilgili 9 zanlı dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar aleyhine, “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması getirildi. Mahkemeye çıkarılan 14 zanlıdan 9’u hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi. Bu arada tutukluların adliyeye sevki sırasında öfke patlaması yaşandı. Zanlılara tepki gösteren aileler, “Katiller” diye bağırdı.