Survivor 2026'da performansından çok özel hayatıyla gündeme gelen Beyza, yarışma sonrasında yaptığı açıklamalarla yeniden dikkat çekti. Adının yarışma boyunca Sercan Yıldırım ile anılmasıyla konuşulan Beyza, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu oyuncu Kerimhan Duman ile ayrıldıklarını doğruladı.,

AYRILIK KARARI ALMIŞTI

Özellikle Sercan Yıldırım'ın Beyza'ya karşı hisleri olduğu yönündeki iddialar, yarışmanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu. İddiaların sosyal medyada yayılması sonrası Kerimhan Duman, Beyza'dan ayrılma kararı almıştı.





Yarışmadan elenmesinin ardından bir programa konuk olan Beyza, Kerimhan Duman ile yollarını ayırdıklarını açıkladığını duyurmuştu.

''GERİ DÖN'' ÇAĞRISI

Program sırasında eski sevgilisi Kerimhan Duman'a seslenen Beyza, barışmak istediğini açıkça dile getirdi. Duygusal anlar yaşayan Beyza, "“Kerimhan ne olur geri dön aşkım" sözleriyle eski sevgilisine çağrıda bulundu.

Beyza'nın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Survivor izleyicileri ve takipçileri tarafından yoğun şekilde yorumlandı.