İtalya'nın dünyaca ünlü tatil merkezi Sicilya Adası'nda serinlemek için denize giren tatilciler, hayatlarının şokunu yaşadı. Su yüzeyinde yüzen şüpheli çantaları fark ederek kıyıya çıkaran vatandaşlar, çantaların içinin deste deste Euro ile dolu olduğunu görünce durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi.

POLİS PARAYA EL KOYDU

Olay yerine gelen İtalyan polisi, içerisinden yaklaşık 700 bin Euro (yaklaşık 38 milyon Türk Lirası) çıkan çantalara el koydu. İtalyan makamlarının yürüttüğü ilk incelemelere göre servet dolu bu çantaların, Malta’dan Sicilya’ya doğru seyreden hızlı bir sürat teknesinden denize atıldığı değerlendiriliyor.

Takip edildiklerini veya yakalanacaklarını anlayan şüphelilerin izlerini kaybettirmek için paraları sulara bıraktığı ihtimali üzerinde duruluyor.