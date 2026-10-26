Apollo 14 uzay görevi sırasında Ay'ın yörüngesine taşınan yüzlerce ağaç tohumu, yeryüzüne getirildikten sonra çimlendirilerek toprakla buluşturuldu. Uzay yolculuğunu tamamlayan tohumlardan yetiştirilen "Ay ağaçları", botanik incelemelerin ardından belirlenen farklı bölgelere dağıtıldı.

AĞAÇ TOHUMLARI AY YÖRÜNGESİNE NEDEN GÖNDERİLDİ?

Apollo 14 misyonu çerçevesinde uzay aracına yerleştirilen tohumlar, görev süresince Ay çevresinde planlanan yörüngede seyahat etti. Deneyin temel amacı, yer çekimsiz ortamın ve uzay koşullarının bitki tohumlarının biyolojik yapısı ile çimlenme kapasitesi üzerindeki etkilerini tespit etmek olarak kayıtlara geçti. Yüzlerce tohumdan oluşan numuneler, astronotların görev süresi boyunca kapsülde muhafaza edildi.

UZAYDAN DÖNEN TOHUMLAR NASIL ÇİMLENDİRİLDİ?

Dünya'ya dönüşün ardından uzmanlar tarafından teslim alınan tohumlar, laboratuvar ortamında özel bakım ünitelerine yerleştirildi. Kontrollü şartlar altında yürütülen çimlendirme testlerinde tohumların sağlıklı biçimde filizlendiği ve fidan haline geldiği gözlemlendi. Uzay ortamında kalan tohumların yeryüzü koşullarında yeniden büyüme kabiliyeti sergilediği doğrulandı.

"AY AĞAÇLARI" HANGİ BÖLGELERE DİKİLDİ

Çimlendirme sürecini başarıyla tamamlayan fidanlar, "Ay ağaçları" unvanıyla belirli noktalara nakledildi. Üniversite yerleşkeleri, araştırma merkezleri, kamu bahçeleri ve botanik alanları başta olmak üzere farklı merkezlere dikilen ağaçlar düzenli gözlem altına alındı. Fidanların gelişim süreçleri uzmanlar tarafından periyodik olarak kaydedilmeye devam ediyor.