Araştırmaya göre sürü içindeki balıklar, yön değiştirirken ve hızlarını ayarlarken birbirleriyle uyumlu hareket ediyor. Bu davranış, avcılardan korunma şansını artırırken aynı zamanda değişen su koşullarına daha hızlı uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. Bilim insanları, Amazon ekosistemindeki bu koordinasyonun sanılandan çok daha karmaşık olduğunu ifade ediyor.

HAREKETLERİNİ BİRBİRLERİNE GÖRE AYARLIYORLAR

Araştırmacılar, sürü içindeki balıkların yüzme düzenlerini ayrıntılı olarak inceleyerek balıkların yönlerini ve hızlarını birbirlerine göre ayarladığını tespit etti. Bu eş zamanlı hareket, sürünün bütünlüğünü korurken tehlike anlarında daha hızlı tepki verilmesini sağlıyor.

Bilim insanlarına göre bu davranış sadece savunma amacı taşımıyor. Sürü halinde senkronize yüzmek, enerji tüketimini azaltarak balıkların uzun süreli yaşam mücadelesine de katkıda bulunuyor.

HAYATTA KALMALARINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Araştırmacılar, Amazon'daki balık türlerinin geliştirdiği bu stratejinin evrimsel açıdan önemli avantajlar sağladığını belirtiyor. Günümüzde Amazon havzasındaki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalar sürerken, bu tür davranışların anlaşılması ekosistemin işleyişine dair yeni bilgiler sunuyor.

Bilim insanları, sürü içindeki koordinasyonun yalnızca Amazon balıkları için değil, diğer su canlılarının davranışlarının anlaşılması açısından da önemli ipuçları sağlayabileceğini değerlendiriyor.