Balinaların önemli üreme alanlarından biri olan Valdés Yarımadası çevresinde yürütülen çalışmalar, yavru ölümlerinin tek bir olayla sınırlı olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar, yıllara yayılan ölümlerde çevresel koşulların, beslenme sorunlarının ve hastalıkların olası etkilerini inceliyor.

HAZİRAN AYINDAN BU YANA 300'DEN FAZLA YAVRU ÖLDÜ

Patagonya'daki balina yavrusu ölümlerine ilişkin son veriler, haziran ayından bu yana 300'den fazla yavrunun hayatını kaybettiğine işaret ediyor. Arjantin'in Chubut eyaletindeki kıyılarda yaşanan ölümler, bölgede bugüne kadar kaydedilen en ağır vakalardan biri olarak değerlendiriliyor. Ancak kesin ölüm sayısı henüz resmen doğrulanmadı.

Kaliforniya Üniversitesi Davis kampüsünden veteriner Marcela Uhart'ın öncülük ettiği araştırma ekibi, ölen yavrulardan alınan örnekleri inceliyor. Bölgedeki balinaların sağlık durumunun 20 yılı aşkın süredir takip edilmesi, bilim insanlarının geçmiş yıllarla karşılaştırma yapmasını sağlıyor.

ÖLÜMLERİN ARKASINDA BAKTERİLER OLABİLİR

Araştırmacıların üzerinde durduğu ihtimallerden biri bakteriyel enfeksiyonlar. Bölgedeki martıların canlı balinaların sırtındaki deri ve yağ dokusunu gagalaması sonucu oluşan yaraların enfeksiyonlara zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor. Ancak ölümlerin kesin nedeni henüz belirlenmiş değil.

Bilim insanları ayrıca deniz suyu sıcaklığındaki değişimleri ve çevresel koşulları da araştırıyor. Uzmanlar, yavru ölümlerinin devam etmesinin geçmişte yoğun avlanma nedeniyle büyük kayıplar yaşayan balina popülasyonunun toparlanma sürecini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.