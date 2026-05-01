Gaziantep'te Flament Tekstil işçileri, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle fabrika önünde protesto başlattı. İşçiler alacaklarının ödenmesi talebi ile eylemlerine devam ederken, firma 3 aylık konkordato ilan etti.

Gaziantep 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket sahipleri Murat Özkeçeci ve Mesut Özkeçeci tarafından yapılan konkordato başvurusunu karara bağladı. Söz konusu karar, alacaklarını tahsil edemediklerini belirten fabrika çalışanlarının başlattığı eylemlerin ardından geldi.

500'DEN FAZLA ÇALIŞANI BULUNUYOR

60 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapan üç fabrikaya sahip şirketlerin 500'ü aşkın çalışanı bulunuyor. 1 milyar 250 milyon lira sermaye yapısına sahip olan işletmelerin mali durumunun iyileştirilmesi ve konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağının denetlenmesi amacıyla mahkeme, üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirdi. Mahkeme kararı gereğince, şirketlerin ve şirket sahiplerinin tüm ödeme işlemleri bundan böyle atanan komiserlerin onayına tabi tutulacak.

ALACAKLILARA YASAL İTİRAZ HAKKI

Mahkeme, ilgili taraflara yönelik yasal bildirimde bulunarak, alacaklıların konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durumun bulunmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye sunabileceklerini hatırlattı. Alacaklılar, bu çerçevede konkordato talebinin reddini talep edebilecek.

Şirketin finansal yapısını koruma altına alan bu karar sonrasında, çalışanların alacakları ve üretimin devamlılığı konusundaki süreç komiserlerin incelemeleri neticesinde şekillenecek.