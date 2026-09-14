2019’da faaliyetlerine başlayan şirket, tekstil üretiminin yanı sıra otelcilik sektöründe de faaliyet gösteriyordu. Kahramanmaraş İcra Dairesi, şirket hakkında verilen iflas kararının ardından iflasın açılmasına ilişkin işlemleri uygulamaya aldı.

ŞİRKETİN ÜRETİM KAPASİTESİ NE KADARDI?

Germenicia Boya Tekstil’in boyahane bölümünde yıllık 5 milyon 400 bin kilogram üretim kapasitesi bulunuyordu. Örgü bölümünün yıllık üretim kapasitesi ise 5 milyon kilogram seviyesindeydi. Yaklaşık 200 kişinin çalıştığı şirket, tekstil sektöründeki faaliyetlerini Kahramanmaraş merkezli olarak sürdürüyordu.

OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE DE FAALİYET GÖSTERİYORDU

Şirketin tekstilin yanı sıra turizm sektöründe de yatırımı bulunuyordu. İstanbul’da Germenicia Hotel adıyla faaliyet gösteren bir işletmesi vardı. Şirketin finansal darboğazın ardından konkordato sürecinden başarıyla çıkamaması üzerine iflas kararı verildi.

Şirketin vergi levhasındaki bilgilere göre 2024 ve 2025 yıllarında vergi matrahı oluşmadı. 2023 yılında ise 2 milyon 362 bin 651 TL matrah ve 590 bin 662 TL vergi tahakkuku kaydedilmişti. Kahramanmaraş İcra Dairesi, verilen iflas kararının ardından şirket hakkında ilgili iflas işlemlerini başlattı.