Yol kenarında görüntülenen devasa metal top yığını, ilk bakışta tarihi top mermileriyle dolu bir keşif izlenimi yarattı.

İç Savaş dönemi koleksiyoncularının ilgisini çekebilecek görüntüler, kısa sürede sosyal medyada merak uyandırsa da yapılan açıklamalara göre, yığındaki küreler tarihi top mermisi değil.

Gerçek top mermileri dökme demirden üretilirken, görüntüdeki küreler çelikten yapılmış ve madencilik sektöründe kullanılan kaya kırıcı bilyelerden oluşuyor.

Bu çelik bilyeler, cevherlerin parçalanması için kullanılan büyük öğütme değirmenlerinde (tumbler/ball mill) görev yapıyor. Dönen değirmenlerin içinde kayaları ezerek daha küçük parçalara ayıran bu bilyeler, madencilik ve çeşitli endüstriyel süreçlerde yaygın olarak kullanılıyor.

Uzmanlar, bu tür metal kürelerin tarihi top mermileriyle sık sık karıştırıldığına dikkat çekiyor. Hatta zaman zaman internette yanlış şekilde "tarihi top mermisi" olarak satışa sunulabildiği belirtilirken, koleksiyoncuların ve alıcıların bu konuda dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

İlk bakışta tarihi bir hazine gibi görünen bu devasa demir top yığını, aslında modern madencilikte kullanılan sıradan ancak önemli endüstriyel ekipmanlardan biri olarak değerlendiriliyor.