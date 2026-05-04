Uydu görüntülerine yansıyan çalışmalarda, kısa sürede geniş bir alanın doldurulduğu görülüyor. 2025’in sonlarına doğru hız kazanan faaliyetlerin, Çin’in bölgede daha önce inşa ettiği yapay adalarla yarışabilecek ölçekte olduğu ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu yalnızca bir altyapı çalışması değil, aynı zamanda stratejik bir hamle.

ASKERİ VE JEOPOLİTİK ETKİLERİ TARTIŞILIYOR

Çin’in daha önce benzer şekilde oluşturduğu adalarda hava pistleri, limanlar ve askeri tesisler kurduğu biliniyor. Bu nedenle Antelope Reef’teki yeni yapının da ilerleyen süreçte askeri ve lojistik amaçlarla kullanılabileceği değerlendiriliyor. Bu durum, bölgede hak iddia eden Vietnam ve Filipinler gibi ülkelerle gerilimi yeniden artırabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Güney Çin Denizi, dünya ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği kritik bir rota olması nedeniyle uzun süredir küresel güç mücadelesinin merkezinde yer alıyor. Bu tür projeler yalnızca bölgesel dengeleri değil, uluslararası ilişkileri de doğrudan etkiliyor.

ÇEVRESEL ETKİLER GÜNDEMDE

Uzmanlar, deniz tabanından çekilen kumun resiflerin üzerine boşaltılmasının ciddi çevresel sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Mercan ekosistemlerinin zarar görmesi ve doğal yapının geri dönüşü zor şekilde değişmesi, bu projelerin en çok eleştirilen yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.