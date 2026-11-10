İngiltere'de kamu sektöründe çalışan yüzlerce kişinin, kurumlarının haberi olmadan birden fazla tam zamanlı işte çalışarak maaş aldığı ortaya çıktı. Evden çalışma döneminde aynı anda 5 farklı görev üstlenen bir memurun dolandırıcılıktan suçlu bulunması, kamu kurumlarındaki denetim eksikliklerini yeniden gündeme taşıdı.

Kabine Ofisi bünyesindeki Ulusal Sahtekarlık Girişimi, 2016 yılından bu yana "çoklu çalışma" yöntemiyle birden fazla işten maaş alan en az 301 kamu çalışanını tespit etti. Farklı devlet kurumlarının personel kayıtlarını karşılaştıran kuruluş, aynı dönemde toplam 1,35 milyon sterlin tutarındaki usulsüz maaş ödemesini geri aldı.

Bu gelişmeler, 56 yaşındaki Kashim Chowdhury'nin 9 dolandırıcılık suçundan mahkum edilmesinin ardından gündeme geldi. Chowdhury'nin Covid-19 salgını sonrasında yaygınlaşan uzaktan çalışma düzenini kötüye kullanarak 3 yıl içinde 280 bin sterlinden fazla haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Aynı anda 5 farklı kurumdan maaş aldı

Mahkemede ortaya çıkan bilgilere göre Chowdhury, Şubat 2020'de Tower Hamlets Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Nisan 2021'de ise Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı'nda (Defra) ikinci bir işe girdi.

Zamanla farklı devlet kurumlarında ve kamu kuruluşlarında görev almaya devam eden Chowdhury, Eylül 2023'e kadar dokuz ayrı projede çalıştı. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı da dahil olmak üzere çeşitli kurumlarda tam zamanlı görevler üstlendi.

Mayıs 2023'te ise aynı anda beş farklı tam zamanlı işten maaş alıyordu. Bu işler için imzaladığı sözleşmelerin toplam çalışma süresi haftada 183 saate ulaştı. Bu süre, bir haftada bulunan toplam 168 saati bile aşıyordu.

Chowdhury, tüm bunları işverenlerine haber vermeden yürüttü. İş yükünü gizlemek ve görevlerini sürdürmek için hastalık izinleri ile tatillerden yararlandı. İddialara göre, yöneticileriyle yaptığı görüntülü görüşmelerde hasta görünmek için makyaj bile yaptı.

İş performansı sürekli eleştirildi

Chowdhury'nin görev yaptığı kurumlardaki performansı da dikkat çekti. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nda 2022 ve 2023 yılları arasında yedi ay çalışan sanığın performansı, proje yöneticisi tarafından "çok kötü" olarak değerlendirildi.

Eski çalışma arkadaşı Carol Hedland, jüriye verdiği ifadede Chowdhury'nin davranışlarını, tutumunu, verimliliğini, performansını ve devamlılığını son derece yetersiz bulduğunu söyledi.

Hedland, konuyu telefonla görüşmek istediğinde Chowdhury'nin kendisini rahatsız etmekle suçladığını ve telefonu kapattığını anlattı.

İçişleri Bakanlığı'nda birlikte çalıştığı eski meslektaşı Richard Arkless de sanığın Teams toplantılarına katılmadığını ve deneme sürecindeki performansıyla ilgili görüşmelerde son derece kaba davrandığını belirtti.

Arkless, Chowdhury'nin kendisine sunulan yardım tekliflerini göstermelik bulduğunu ve işine ilgi göstermediğini söyledi. Daha sonra yeniden hastalık iznine ayrıldığını, işe karşı tutumunda herhangi bir iyileşme görülmediğini ifade etti.

300 bin sterlini biriktirdiğini söyledi

Savcı Lucy Organ, Chowdhury'nin aynı anda birden fazla tam zamanlı işte çalışamayacağını düşünen dürüst çalışanları ve kamu kurumlarını istismar ettiğini belirtti.

Organ, sanığa aynı anda iki tam zamanlı işte çalışmanın kabul edilebilir olup olmadığını sorduğunu anlattı. Chowdhury'nin ruh sağlığının kötü olduğunu öne sürerek soruyu yanıtlamaktan kaçındığını, sonunda ise bunun yanlış olabileceğinin aklına gelmediğini söylediğini aktardı.

Savcı, sanığın yaptığı işlerin yanlış olduğunu bildiğini ve bu nedenle farklı görevlerini sürekli gizlemeye çalıştığını savundu.

Mahkemede ayrıca Chowdhury'nin yaklaşık üç yıllık dolandırıcılık sürecinde 300 bin sterlin biriktirdiği belirtildi. Eski çalışma arkadaşları ise sanığın dışarıdan bakıldığında içine kapanık bir yaşam sürdüğünü ve savurgan biri olmadığını söyledi.

Chowdhury, dürüst olmadığı yönündeki suçlamaları reddetti. Bazı işlerini gizlediğini kabul etse de bunun bilinçli bir dolandırıcılık amacı taşımadığını ileri sürdü.

Sanık, stres, panik atak ve geçmişte yaşadığı iş deneyimlerine bağlı travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle başvuru formlarını doğru şekilde dolduramadığını iddia etti. İşlerin, annesinin kötüleşen sağlık durumu da dahil olmak üzere kişisel sorunlarından uzaklaşmasına yardımcı olduğunu savundu.

Neredeyse tamamen uzaktan çalışmasına rağmen toplantılara katılmayı ve kamerasını açmayı çoğu zaman tercih etmeyen Chowdhury, bu işlerin kendisine dış dünyayla bağlantı kurma imkanı sağladığını da öne sürdü.

Yüzlerce kamu çalışanı tespit edildi

Chowdhury'nin mahkum edilmesi, İngiltere'de kamu kurumlarındaki personel denetimlerini yeniden tartışmaya açtı. Whitehall kaynakları, sanığın gizlice birden fazla işte çalışan çok sayıda kamu görevlisinden yalnızca biri olduğunu belirtti.

Vergi Mükellefleri Birliği'nin kampanya direktörü William Yarwood da kamu çalışanlarının birden fazla tam zamanlı işten gizlice maaş almasının vergi mükelleflerinin parasının kötüye kullanılması anlamına geldiğini söyledi.

Yarwood, yüzlerce kişinin bu şekilde tespit edilmesinin hükümetin denetim mekanizmaları hakkında ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirterek işe alım kontrollerinin sıkılaştırılması ve sistemi bilerek kötüye kullananların işten çıkarılması çağrısında bulundu.

Ulusal Sahtekarlık Girişimi, benzer usulsüzlükleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kurum, yalnızca 2024-2025 mali yılında 13 çoklu çalışma vakası tespit etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise girişimin kamu kaynaklarını korumada önemli bir rol üstlendiğini açıkladı. Bakanlık, yerel yönetimlerde yürütülen son pilot uygulamanın yaklaşık 490 bin sterlin tasarruf sağladığını bildirdi.

Öte yandan İngiltere'de kamu hizmetlerinde çalışan personel sayısı da artmaya devam etti. Geçen yıl kamu hizmetinde 442 binden fazla tam zamanlı çalışan bulunuyordu. Bu sayı 2016'da 316 bin 790, 2021'de ise 382 bin 945 seviyesindeydi.

Geçen yıl nisan ayında kimliği Daily Mail tarafından açıklanan Chowdhury, mahkumiyet kararının ardından gözaltına alındı. Hakim Mark Weekes, sanığın davaya gerçekçi olmayan bir yaklaşımla katıldığını belirtirken, cezasının daha sonraki bir tarihte açıklanacağı bildirildi.