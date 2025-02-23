İstanbul'da günledir etkili olan kar yağışı, Tuzla'nın Tepeören mevkisinde renkli anlar yaşanmasına neden oldu. Kaymak isteyenler bu alan akın etti. Yüzlerce kişi kar botlarını, tepsiler,tahtadan kızaklar hatta leğenler de alarak kaymanın tadını çıkardı. O görüntüler ise kayak merkezlerini aratımadı. Vatandaşlar, 'Uludağ'a gitmektense burada eğlenmek daha iyi' diyerek karın tadını doyasıya çıkardı.

MANGAL YAPIP KAYAĞIN TADINI ÇIKARDILAR

Mangalını kapan Tepeören mevkisinde hem kayak yaptı hem sucuk mangal. Çoluk çocuk ailecek güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Hatice Yılmaz, İlk defa eğlendik. Burası çok güzel bir yermiş" dedi.

BUR GRUP DENİZE GİRDİ

Bir grup ise kar yağışına rağmen, soluğu sahilde denize girmekte buldu.