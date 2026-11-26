Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medyada yayılan sıra dışı bir akım, yüzlerce kişiyi tarihi anıtların önünde buluşturdu. Chicago'da başlayan ve kısa sürede Washington, New York ile Saint Louis'e yayılan etkinliklerde kalabalıklar, tonlarca ağırlıktaki sembolik heykel ve anıtları hep birlikte iterek hareket ettirmeye çalıştı.

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan ve insanların tarihi eserleri itmeye çalıştığı görüntüler viral hale geldi. Akımın başlangıcı ise 8 Kasım'da Chicago'ya uzanıyor. Bir grup insan, Hint-İngiliz sanatçı Anish Kapoor'un tasarladığı ve halk arasında "Fasulye" olarak bilinen Cloud Gate heykelinin önünde toplanarak eseri yerinden oynatmaya çalıştı.

The New York Times'ın haberine göre, olayın arkasında internette yayılan ilginç bir iddia vardı. Bir internet sitesinde, heykelin yerinden kaldırılması halinde altında, içinde genç bir adamın mahsur kaldığı öne sürülen gizli bir kapının ortaya çıkacağı iddia edildi. Bu söylenti kısa sürede yayıldı ve çok sayıda kişi heykelin önünde toplandı.

Chicago'da başlayan girişim, sosyal medyanın etkisiyle başka şehirlere de taşındı. Washington, Saint Louis ve New York'ta benzer buluşmalar düzenlendi. Washington'da toplanan kalabalık, ABD'nin ilk başkanı George Washington'a adanan devasa beyaz dikilitaşı hareket ettirmeye çalıştı. Katılımcıların hedefi ise anıtı Beyaz Saray ile aynı hizaya getirmekti.

Ancak bu girişimlerin gerçek bir yer değiştirme amacı taşımadığı açık. Yüzlerce ton ağırlığındaki tarihi anıtları insan gücüyle hareket ettirmek mümkün değil. Sosyal medyada yayılan bu sıra dışı akım, katılımcılar için daha çok toplu bir eğlenceye ve viral bir meydan okumaya dönüştü.