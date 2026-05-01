1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde buluşan sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcilerine polis zaman zaman biber gazı ve gaz kapsülü ile müdahale etti. Müdahale sonrası ara sokaklarda da bir süre kovalamaca yaşandı. Sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri, sloganlar atarak Taksim Meydanı’na doğru yürümek istedi. Gruplar, polisin kalkanlarla barikat kurduğu alana gelerek slogan atmayı sürdürdü.

Polis biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonrası İstanbul genelinde 300'ü aşkın kişi gözaltına alındı.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan şunları kaydetti:

"Emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum."