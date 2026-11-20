Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutistan bölgesinde bulunan Verhoyansk, dünyanın en soğuk yerleşim yerlerinden biri. 2010-2011 kışında sıcaklığın eksi 56 dereceye kadar düştüğü kasabada, yüzlerce kurttan oluşan bir sürünün ortaya çıktığı bildirildi.

Yerel yetkililere göre kurtlar yalnızca 4 gün içinde 30'dan fazla atı öldürdü. Bunun üzerine kar motosikletleri ve helikopterlerle desteklenen 24 avcı ekibi bölgeye gönderildi.

Uzmanlara göre bu olağanüstü toplanmanın nedeni yiyecek kıtlığıydı. Kurtların temel besin kaynaklarından tavşanların sayısı ciddi biçimde azalmış, sert kış koşulları da av bulmayı zorlaştırmıştı. Aç kalan hayvanlar, normalde uzak durdukları atlar gibi büyük avlara yönelmişti.

Üstelik bu olayla ilgili anlatılan 16 bin ren geyiği ve 300 at kaybı gibi rakamlar da tek bir sürüye ait değildi. Bu kayıplar, 2012 yılında Yakutistan genelinde yaşanmış ve bölgede bulunduğu tahmin edilen binlerce kurtla ilişkilendirilmişti.

Tek kurt bile avını saatlerce takip edebiliyor

Kurtlar her zaman sürü halinde avlanmıyor. Özellikle ren geyiği gibi hızlı hayvanları avlarken tek başlarına da hareket edebiliyorlar.

Bir kurt, doğrudan saldırmak yerine önce sürüyü harekete geçiriyor. Ardından geride kalan, topallayan veya güçsüz düşen hayvanı belirlemek için takibini sürdürüyor.

Yellowstone'da yapılan araştırmalara göre tek bir kurdun sağlıklı yetişkin bir geyiği avlama ihtimali yalnızca yüzde 2. Bu nedenle kurtlar genellikle yavru, yaşlı ve güçsüz hayvanları hedef alıyor.

Kurtların en büyük avantajı ise dayanıklılıkları. Bir günde 48 kilometreden fazla yol kat edebiliyor, avlarını saatlerce takip edebiliyorlar. Araştırmalar, Alaska ve Kanada'daki bazı kurtların avladıkları ren geyiklerinden bile daha fazla mesafe katettiğini ortaya koyuyor.

Alfa kurt hakkındaki gerçek bambaşka çıktı

Kurtlarla ilgili en yaygın inanışlardan biri, her sürünün baskın bir alfa erkek ve alfa dişi tarafından yönetildiği düşüncesi.

Biyolog David Mech, yıllar sonra bu kavramın doğal yaşamı tam olarak yansıtmadığını açıkladı. Mech'e göre normal bir kurt sürüsü, aslında anne, baba ve farklı yıllarda doğmuş yavrularından oluşan bir aile.

Yani sürüdeki baskın erkek ve dişi, sanıldığı gibi sürekli güç mücadelesi veren iki yabancı hayvan değil, ailenin ebeveynleri.

Nesli tükenen korkunç kurtlar yeniden mi ortaya çıktı?

Yaklaşık 13 bin yıl önce nesli tükenen korkunç kurtlar, 2025 yılında yeniden gündeme geldi.

Colossal Biosciences adlı şirket, genetik müdahalelerle oluşturduğunu açıkladığı üç kurt yavrusunu kamuoyuna tanıttı. Şirket, antik kurt DNA'sından yararlanarak gri kurt hücrelerinde 20 genetik değişiklik yaptığını duyurdu.

Ancak bu hayvanların gerçekten korkunç kurt olup olmadığı tartışmalı. Bilim insanları, yavruların genetik açıdan yüzde 99,9 oranında gri kurt olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla nesli tükenen türün birebir geri getirildiğini söylemek mümkün değil.

Bir bizonu avlamak için kaç kurt gerekiyor?

Kurtların avlanma yöntemleri, avlarının büyüklüğüne göre değişiyor. Örneğin buzlu bir nehre sürükledikleri geyiğin kıyıya çıkmasını engelleyerek yorulmasını bekleyebiliyorlar. Ancak büyük avlar karşısında kalabalık olmak her zaman avantaj sağlamıyor.

Yellowstone'da yapılan araştırmalar, geyik avında yaklaşık dört kurdun yeterli olduğunu gösteriyor. Daha fazla kurt katılması, avın başarı ihtimalini aynı oranda artırmıyor.

Bizon avında ise durum değişiyor. 2014 yılında 239 kurt-bizon karşılaşmasını inceleyen araştırmacılar, bu av için en etkili sayının 9 ila 13 kurt arasında olduğunu belirledi. Tek bir kurdun yetişkin bir bizonu avlama ihtimali ise yalnızca yüzde 1 civarındaydı.

Bizonlar, güçlü vücutları ve ölümcül olabilen tekme darbeleriyle kurtlar için oldukça tehlikeli. Bu nedenle sürüler genellikle yaşlı veya güçsüz hayvanları hedef alıyor.

Dünyanın en büyük kurt sürüsü kaç hayvandan oluşuyordu?

Yellowstone Ulusal Parkı'nda kayıtlara geçen en büyük kurt sürüsü, 2001 yılında 37 hayvandan oluşan Druid Peak sürüsüydü.

Kanada'daki Wood Buffalo Ulusal Parkı'nda ise 1974 yılında aynı bölgede 42 kurt görüldü. Ancak bunların tek bir sürüye ait olup olmadığı kesinleştirilemedi.

Araştırmalar, kurtların sürü büyüklüğünün avladıkları hayvana göre değiştiğini gösteriyor. Bir tavşanı yakalamak için tek kurt yeterliyken geyik için dört, bizon için yaklaşık 11 kurt gerekiyor. Sibirya'daki sert kışta ise yüzlerce kurdun bir araya geldiği iddia ediliyor.

Kurtlar insanlara da saldırabiliyor

Kurtlar genellikle insanlardan uzak duruyor. Ancak geçmişte ölümle sonuçlanan saldırılar da yaşandı.

Kasım 2005'te Kanada'nın Saskatchewan bölgesinde yürüyüş yapan 22 yaşındaki mühendislik öğrencisi Kenton Carnegie, bir kurt sürüsünün saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yetkililer, açıkta bırakılan çöplerin kurtları bölgeye çekmiş olabileceğini değerlendirdi.

2010 yılında ise Alaska'da koşuya çıkan 32 yaşındaki öğretmen Candace Berner, en az iki kurdun saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

Alaska'daki yaban hayatı yetkilileri, kurtlarla karşılaşan kişilerin kaçmaması, hayvana sırtını dönmemesi ve kendisini büyük göstermesi gerektiğini belirtiyor. Saldırı durumunda ise eldeki herhangi bir nesneyle karşı koyulması öneriliyor.

Kurtların doğadaki gücünü belirleyen şey ne?

Kurtlar yalnızca güçlü çeneleriyle değil, birlikte hareket etme yetenekleriyle de öne çıkıyor. Sürüler halinde avlanıyor, bölgelerini koruyor ve boz ayı gibi büyük yırtıcılarla bile mücadele edebiliyorlar.

Ancak her kurt türü aynı şekilde yaşamıyor. Örneğin Etiyopya kurtları sürüler halinde yaşamasına rağmen çoğunlukla tek başlarına avlanıyor. Çünkü temel besin kaynakları küçük kemirgenler.

Bu da kurtların sürü büyüklüğünü belirleyen asıl unsurun güçlerinden çok avlarının büyüklüğü olduğunu gösteriyor. Bir tavşan için tek kurt, bir geyik için dört, bir bizon için yaklaşık 11 kurt yeterli olabiliyor. Sibirya'da ise yiyecek bulmanın neredeyse imkânsız hale geldiği bir kışta yüzlerce kurdun bir araya geldiği öne sürülüyor.