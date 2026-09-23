Zach Schechter ve Elise Schiffman tarafından 2020 yılında yapımına başlanan 65 metrekarelik "Earthship", terk edilmiş St. Elmo kasabasının yukarısındaki yaklaşık 12 hektarlık arazi üzerinde bulunuyor. Bölgede yıllık kar kalınlığı 2,4 ile 3,7 metreye ulaşırken evin tasarımında lastiklerden toprağa, güneş enerjisinden geri dönüştürülmüş suya kadar farklı yöntemler kullanıldı.

700 LASTİK EVİ NASIL SICAK TUTUYOR?

Yapıda kullanılan yaklaşık 700 geri dönüştürülmüş lastik, evin toprakla bütünleşen duvar sisteminin bir parçasını oluşturuyor. Yapının kısmen toprağa gömülmesi doğal ısı yalıtımı sağlarken kış aylarında çevresinde biriken kar da ek bir yalıtım katmanı oluşturuyor. Çatı iskeletinde ise bölgeden temin edilen ladin ağacı kullanıldı.

KIŞIN EVİN İÇİ 27 DERECEYE ÇIKABİLİYOR

Evin ısıtılmasında odun sobasının yanı sıra güneye bakan ve güneş ışığını içeri alan sera bölümü kullanılıyor. Güneşten elde edilen ısının yapı içerisinde tutulması sayesinde dışarıda dondurucu hava koşulları yaşanırken iç sıcaklık 27 dereceye kadar ulaşabiliyor. Evin ön cephesi boyunca uzanan sera aynı zamanda bitki yetiştirmek için kullanılıyor.

ELEKTRİĞİNİ 6 GÜNEŞ PANELİNDEN ÜRETİYOR

Çatıdaki 6 güneş paneli evin elektrik ihtiyacını karşılamak için kurşun-karbon bataryalara bağlandı. Uzun süreli kar fırtınalarında güneş enerjisinin yetersiz kalması durumunda küçük bir jeneratör yedek güç sağlıyor. Böylece şebekeden uzaktaki evin enerji ihtiyacının önemli bölümü kendi sistemi üzerinden karşılanıyor.

9 BİN LİTRE SUYU NEREDEN BULUYORLAR?

Yağmur ve eriyen kar suları toplam 9 bin litre kapasiteli 2 yeraltı deposunda biriktiriliyor. Yağışın olmadığı dönemlerde kar elle depolara ekleniyor veya çatı üzerinde kurulan sistem yardımıyla eritiliyor. Duş, lavabo ve çamaşır makinesinden çıkan su ise yeniden değerlendirilerek seradaki bitkilerin sulanmasında kullanılıyor. Duş suyu çakıl tabakasından geçirilerek doğal biçimde filtrelendikten sonra bahçeye aktarılıyor.

EVİN İÇİNDE BİNLERCE CAM ŞİŞE KULLANILDI

Yapıda yalnızca eski lastikler değil, başka geri dönüştürülmüş malzemeler de kullanıldı. Mutfak el yapımı ahşap mobilyalarla döşenirken bölme duvarlarından biri binlerce cam şişeden oluşturuldu. Evde çamaşır kurutma makinesi bulunmuyor; çamaşırlar yaz aylarında dışarıda, kışın ise serada kurutuluyor. Sıcak su propanla çalışan sistemden sağlanırken çift, 195 metrekarelik ikinci bir kendi kendine yeten ev üzerinde de çalışıyor.