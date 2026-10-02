İzmir’de 44 yıl önce faaliyetlerine başlayan Azim Çelik İnşaat, konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin bugüne kadar hayata geçirdiği 20 büyük projeden 10’unu tamamladığı belirtilirken, İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Daha önce konut teslimleriyle ilgili çeşitli şikâyetlerin gündeme geldiği şirketin projelerindeki son durum, alıcıların da gündeminde.

MAHKEMEDEN ÜÇ AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

Merkezi İzmir Gaziemir’de bulunan Azim Çelik İnşaat için konkordato süreci resmen başladı. Şirketin başvurusu üzerine İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 29 Eylül 2026 tarihli ara kararla üç aylık geçici mühlet uygulanmasına karar verdi.

Karar, aynı gün saat 13.30 itibarıyla yürürlüğe girerken, sürecin yürütülmesi ve şirketin mali durumunun incelenmesi amacıyla üç kişiden oluşan geçici konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

KESİN KONKORDATO KARARI DEĞİL

Mahkemenin verdiği geçici mühlet, şirket hakkında kesin konkordato ilan edildiği anlamına gelmiyor. Bu süre içerisinde şirketin mali yapısı ve konkordato şartlarını karşılayıp karşılamadığı değerlendirilecek.

Sürece ilişkin bir sonraki duruşmanın 29 Aralık 2026 tarihinde yapılması bekleniyor.

ŞİRKETİN HEDEFİ PROJELERİ TAMAMLAMAK

Azim Çelik İnşaat tarafından yapılan açıklamada, konkordato sürecinin şirketin finansal yapısını yeniden düzenlemek amacıyla başlatıldığı belirtildi.

Yönetim tarafından yapılan açıklamada, devam eden projelerin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin öncelikli hedef olduğu ifade edildi. Ticari alacaklılar başta olmak üzere mevcut borçların ödenmesine yönelik çalışmaların da süreç kapsamında sürdürüleceği aktarıldı.

Şirketin internet sitesinde Kardiyak, Wings, Olive Park ve Vision'ın yanı sıra farklı konut projeleri de bulunuyor.

KONUT ALICILARI DAHA ÖNCE PROTESTO ETMİŞTİ

Azim Çelik İnşaat’tan konut aldıklarını belirten çok sayıda vatandaş, temmuz ayında şirketin satış ofisleri önünde protesto gerçekleştirmişti.

Alıcılar, bazı projelerde inşaat çalışmalarının başlamadığını veya durduğunu iddia etmişti. Şikâyetler arasında peşin ödeme yapılmasına rağmen konutların teslim edilmediği, tapuların verilmediği ve kira garantisi ödemelerinde sorun yaşandığı yönündeki iddialar da yer almıştı.

Bazı vatandaşlar ayrıca kapora ödemelerinin iade edilmediğini öne sürmüştü. Konkordato sürecinin başlamasıyla birlikte, şirketin devam eden projeleri ve konut alıcılarının haklarının nasıl etkileneceği yeniden gündeme geldi.