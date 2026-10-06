Çalışma, ABD'nin Arizona eyaletindeki Ironwood Forest National Monument'ta yürütüldü. Amaç, şiddetli yağışların zarar verdiği araziyi yeniden eski haline getirmekti.

ŞİDDETLİ YAĞMUR 152 METRELİK YARIK AÇTI

Eylül 2022'de bölgeyi vuran sıra dışı yağış sırasında birkaç saat içinde yaklaşık 9 santimetre yağmur düştü. Hızla akan su, restorasyon alanında yaklaşık 152 metre uzunluğunda, 90 santimetre genişliğinde ve 90 santimetre derinliğinde bir erozyon kanalı oluşturdu.

Araştırmacılar ve gönüllüler kanalı beton ya da başka ağır malzemelerle kapatmak yerine eski yılbaşı ağaçlarından yararlanmaya karar verdi. Ocak 2023'te Tucson'dan getirilen kullanılmış yılbaşı ağaçları, kanal boyunca uç uca ve sıkı biçimde yerleştirildi. Amaç, yağmur suyunun hızını kesmek ve suyun taşıdığı toprağın kanal içinde birikmesini sağlamaktı.

İlk uygulamadan sonra bölgede yeniden yağış görüldü. Yoğun dalların akan suyu yavaşlattığı ve kanal boyunca oluşan yüzey akışını durdurduğu gözlendi. Bunun üzerine yöntemden vazgeçilmedi; 2024, 2025 ve 2026 yıllarında kanala yeni yılbaşı ağaçları eklenerek oluşturulan doğal bariyer güçlendirildi.

4 YIL SONRA YARIK DOLMAYA BAŞLADI

Yıllar içinde ağaçların dalları ve gövdeleri parçalanırken aralarına yağmurun taşıdığı toprak ve organik maddeler dolmaya başladı. Böylece 2022'de açılan derin kanal giderek sığlaştı. Arizona Native Plant Society'nin 2026'daki değerlendirmesine göre yarık, dört yıl içinde yavaş yavaş dolmaya ve doğal bir su yatağı gibi kıvrımlı bir şekil almaya başladı.

Yılbaşı ağaçları aslında Waterman sahasında yürütülen daha büyük restorasyon çalışmasının yalnızca bir parçası. Yaklaşık 16 yıldır devam eden çalışmalar sonucunda daha önce zarar görmüş 18 dönümlük alanda 133 yerli bitki türü ve 2 binden fazla yerli ağaç bulunuyor. Projede bugüne kadar 150'den fazla yağmur suyu tutma yapısı oluşturuldu ve çıplak toprağı korumak için 300 kamyondan fazla ağaç dalı kullanıldı.

Böylece başlangıçta yalnızca erozyonu durdurmak için yarığın içine yerleştirilen eski yılbaşı ağaçları, birkaç yıl içinde suyun hızını kesip toprağı yakalayan bir bariyere dönüştü.