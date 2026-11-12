İstanbul’da Arnavutköy açıklarında seyreden bir yük gemisinden düştüğü belirtilen konteyner, akıntı ve dalgaların etkisiyle Çatalca sahiline sürüklendi. Kıyıya vurarak parçalanan konteynerden çıkan tonlarca ağırlığındaki ses sistemleri kumsala ve kayalıklara dağıldı.

Edinilen bilgilere göre, hangi gemiye ait olduğu ve denize ne zaman düştüğü henüz tespit edilemeyen konteyner, Karadeniz kıyısındaki Çatalca sahiline ulaştı. Kıyıya sert şekilde çarpmasıyla birlikte açılan konteynerin içerisinde yer alan profesyonel ses sistemleri ve çeşitli elektronik ekipmanlar, dalgaların da etkisiyle çevreye saçıldı.

MİLYONLUK ÜRÜNLER 2 KİLOMETRELİK ALANA YAYILDI

Sahilde yürüyüş yapan ve çevrede bulunan vatandaşlar, kumsala ve kayalıklara dağılmış halde duran çok sayıda kutu ve elektronik cihazı fark ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, milyonlarca lira değerindeki ses sistemlerinin yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridi boyunca yayıldığı belirlendi. Kıyıya vuran konteyner ve sahile dağılan tüm elektronik malzemeler ekiplerce toplanarak muhafaza altına alınırken, konteynerin düştüğü geminin tespit edilmesi amacıyla başlatılan inceleme devam ediyor.