ABD'nin hızlı büyüyen restoran zincirlerinden Dave's Hot Chicken'ın Pennsylvania'daki franchise işletmecilerinden TIG Reaper LLC, mali sorunlar ve banka ile yaşanan hukuki anlaşmazlığın ardından iflas korumasına başvurdu.

Şirket, 21 Eylül 2026'da Pennsylvania Doğu Bölgesi İflas Mahkemesi'ne Chapter 11 kapsamında başvuru yaptı. Mahkeme kayıtlarında TIG Reaper'ın varlık ve borçlarını 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında bildirdiği belirtildi.

BANKAYLA ANLAŞMAZLIK MAHKEMEYE TAŞINDI

Başvuru, Bank Midwest'in 8 Eylül'de TIG Reaper'a karşı dava açmasının ardından geldi. Banka, şirketin bazı borç yükümlülüklerini yerine getirmediğini ileri sürerken, TIG Reaper da iflas başvurusuyla aynı gün bankaya karşı hukuki süreç başlattı.

Chapter 11 süreciyle birlikte şirket aleyhindeki tahsilat ve dava işlemleri, iflas hukukundaki otomatik durdurma mekanizması kapsamında geçici olarak askıya alındı.

ANA ŞİRKET İFLAS ETMEDİ

Dave's Hot Chicken, yaşanan sürecin markanın tamamını kapsamadığını açıkladı. Şirket, iflas başvurusunun bağımsız franchise işletmecisi TIG Reaper ile kredi kuruluşu arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtti.

Philadelphia ve Willow Grove'daki söz konusu restoranların faaliyetlerini sürdürdüğü, ana şirket ile diğer franchise işletmecilerinin ise süreçten etkilenmediği bildirildi.

1 MİLYAR DOLARA SATILMIŞTI

2017'de yalnızca 900 dolarlık sermayeyle kurulan Dave's Hot Chicken, kısa sürede büyüyerek 300'den fazla noktaya ulaştı. Marka, Haziran 2025'te yatırım şirketi Roark Capital'e 1 milyar dolar karşılığında satıldı.

Şirketin 2026'da 140 yeni restoran açarak yıllık satışlarını 1,6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.