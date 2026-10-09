ABD merkezli içecek devi Coca-Cola, İngiliz kahve zinciri Costa Coffee'yi elden çıkarmak için yeniden harekete geçiyor.

Semafor'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket, yılın başlarında başarısızlıkla sonuçlanan satış girişiminin ardından markayı satma seçeneklerini yeniden masaya yatırıyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALAN TEKLİFLER

Financial Times'ın ocak ayında yayımladığı habere göre Coca-Cola, özel sermaye yatırım şirketlerinden gelen tekliflerin beklentilerin altında kalması nedeniyle Costa Coffee'nin satışına yönelik planlarını durdurmuştu.

Semafor'un haberinde, en az bir stratejik alıcının Costa Coffee'yi satın alma olasılığını değerlendirdiği, ancak değerleme ve stratejik uyumla ilgili sorunlar nedeniyle işlemden vazgeçtiği belirtildi.

5,1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Coca-Cola, daha sağlıklı içecek seçeneklerine yönelik faaliyetlerini genişletme stratejisi kapsamında Costa Coffee'yi 2018 yılında 5,1 milyar dolara satın almıştı.

Satın alma, şirketin geleneksel içecek faaliyetlerinin ötesine geçme hedefinin bir parçası olarak gerçekleştirilmişti. Şirketin bu kez farklı bir alıcı profiline yönelerek süreci tamamlamayı hedeflediği ifade ediliyor.