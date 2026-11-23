Ülkenin kuzeyindeki Menufiye vilayetinde bulunan Tell Kom Abu Billo antik mezarlığında yürütülen çalışmalar, eski Mısır'daki cenaze törenlerine ve ölümden sonraki yaşam inancına ilişkin yeni bilgiler sağladı. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından duyurulan keşifte, farklı malzemelerden yapılmış tabutların yanı sıra mumyalama kalıntıları ve çok sayıda dini obje bulundu. İlk incelemeler, mezarlığın ağırlıklı olarak dönemin orta sınıfına mensup kişiler tarafından kullanıldığını gösteriyor.

YÜZLERCE TABUT AYNI ALANDA BULUNDU

Kazı alanının üst katmanlarında yüzlerce taş tabut tespit edildi. Bazılarının kapaklarının bulunmadığı, bazılarının ise geçmişteki yağmalama ve taş çıkarma faaliyetleri nedeniyle parçalandığı belirlendi.

Arkeologlar taş tabutların yanı sıra pişmiş topraktan yapılmış insan biçimli tabutlar, ahşap tabut kalıntıları ve kerpiçten inşa edilmiş tonozlu mezarlar da ortaya çıkardı.

Tabutların içerisindeki insan kalıntıları büyük ölçüde bozulmuş olsa da mumyalama sırasında kullanılan reçine izlerine rastlandı. Ayrıca sarı, kırmızı, mavi ve altın renkleriyle süslenmiş mezar örtüsü parçaları bulundu.

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Hişam el-Leysi, açık bir mezarlık alanında bu kadar çok tabutun bir arada bulunmasının bölge açısından daha önce karşılaşılmamış bir durum olduğunu belirtti.

ÖLÜLERİN AĞZINA ALTIN DİL YERLEŞTİRMİŞLER

Mezarlarda ortaya çıkarılan en ilginç buluntular arasında dil şeklinde hazırlanmış altın parçalar yer aldı. Antik Mısır'da bazı mumyaların ağızlarına yerleştirilen bu parçalar, ölen kişinin ölümden sonraki yaşamda konuşabileceğine yönelik inançla ilişkilendiriliyor.

Kazılarda ayrıca altın bir küpe, kolye ucu, ince altın levhalar ve çeşitli süs eşyaları bulundu. Hiyeroglif yazılar taşıyan küçük cenaze heykelcikleri de mezarlardan çıkarılan eserler arasında yer aldı.

Uşabti adı verilen bu heykelciklerin, eski Mısır inanışına göre ölen kişinin öteki dünyada yapmakla yükümlü olduğu işleri onun yerine yerine getirmesi amacıyla mezarlara bırakıldığı biliniyor.

Araştırmacılar ayrıca koruyucu göz sembolleri, böcek biçimli muskalar, küçük sfenks heykelleri ve Antik Mısır mitolojisinde Horus'u temsil eden heykel parçaları buldu. Mezarlıkta iki şahine ait gömü de tespit edildi.

TANRIÇA HEYKELCİKLERİ DE ORTAYA ÇIKARILDI

Kazılarda bulunan üç pişmiş toprak heykelcik, Mısır ve Yunan kültürlerinin aynı dönemde nasıl iç içe geçtiğini gösteren önemli eserler arasında değerlendiriliyor.

Heykelciklerde, Mısır'ın tanrıçası İsis ile Yunan mitolojisindeki aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'in özelliklerini birleştiren İsis-Afrodit figürü tasvir ediliyor.

Keşfin yapıldığı mezarlık, Nil Deltası'nın batısındaki antik Terenouthis kentinin yakınında bulunuyor. Bölge, eski Mısır'da mumyalama işlemlerinde kullanılan natron tuzunun çıkarıldığı Vadi el-Natrun'a yakınlığıyla da biliniyor.

Arkeologlar, mezarlarda bulunan eserlerin ve gömü biçimlerinin incelenmesine devam ediyor. Kum ve toprak altında başka yapıların da bulunduğu belirtilirken, yeni çalışmaların antik dönemde yaşayan sıradan insanların ölüm ve öteki dünya hakkındaki inanışlarına ışık tutması bekleniyor.