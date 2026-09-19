Avustralya'nın Rockhampton kentindeki Fitzroy Nehri'nin, 2032 Brisbane Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda kürek ve kano yarışlarına ev sahipliği yapacağı kesinleşti. Nehirdeki teknik incelemelerin ardından alınan karar, bölgedeki timsah gerçeğini yeniden gündeme taşıdı.

NEHRİN AKINTISI VE HAVA KOŞULLARI İNCELENDİ

Uzmanlar, yarışların düzenleneceği nehir bölümünde akıntı, su seviyesi, rüzgâr ve çevresel koşulları analiz etti. Fitzroy Barajı'nın işleyişi de değerlendirmeye alınırken farklı senaryolar üzerinden simülasyonlar gerçekleştirildi.

Dünya Kürek Federasyonu ve Uluslararası Kano Federasyonu, incelemelerin ardından nehrin olimpik ve paralimpik müsabakalar için kullanılmasını onayladı.

TEKNİK RAPORDA 500 TİMSAHA DEĞİNİLMEDİ

BBC Sport'un dikkat çektiği ayrıntıya göre, nehirde yaklaşık 500 tuzlu su timsahı yaşamasına rağmen yayımlanan teknik değerlendirmelerde bu canlılardan söz edilmedi.

İnsanlar için ciddi tehlike oluşturabilen tuzlu su timsahları, geçmişte ölümle sonuçlanan saldırılarla gündeme geldi. Brisbane 2032 organizasyonu kapsamında spor tesislerinin tasarımı ve olası risklere karşı alınabilecek önlemlerle ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.