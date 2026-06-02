Sistemin çalışma prensibi oldukça basit. Rüzgar türbinleri veya güneş panelleri ihtiyaçtan fazla enerji ürettiğinde, bu dev enerji blokları, ağırlıkları veya suyu daha yüksek bir noktaya taşımak için kullanılıyor. Daha sonra elektrik talebi arttığında ağırlık kontrollü şekilde aşağı bırakılıyor ve hareket sırasında jeneratörler çalışarak enerji üretiyor.

FAZLA ENERJİYİ DEPOLUYOR

Yerçekimi bataryalarının temel amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarının düzensiz üretim sorununu azaltmak. Güneş panelleri gece elektrik üretemezken, rüzgar türbinlerinin üretimi de hava koşullarına bağlı olarak değişiyor. Yerçekimi tabanlı sistemler ise üretimin yüksek olduğu saatlerde enerjiyi depolayarak daha sonra şebekeye geri verebiliyor.

Bazı projelerde yüzlerce ton ağırlığındaki beton bloklar kullanılırken, bazı sistemlerde terk edilmiş maden ocakları değerlendirilerek dev ağırlıklar yüzlerce metre derinliğe indiriliyor ve çıkarılıyor. Böylece kullanılmayan endüstriyel altyapılar enerji depolama tesislerine dönüştürülebiliyor.

LİTYUM PİLLERE ALTERNATİF OLABİLİR

Yerçekimi bataryalarının en büyük avantajlarından biri, kimyasal pil sistemlerine göre daha uzun ömürlü olmaları. Sistemlerde ağır metaller veya kimyasal hücreler yerine mekanik ekipmanlar kullanıldığı için onlarca yıl boyunca çalışabilecekleri belirtiliyor. Ayrıca yangın riski ve pil atıkları gibi sorunlar da daha düşük seviyede kalıyor.

Araştırmacılar, bu teknolojinin lityum iyon bataryaların yerini tamamen almayacağını ancak büyük ölçekli enerji depolamada önemli bir tamamlayıcı rol üstlenebileceğini düşünüyor. Özellikle şebeke seviyesindeki enerji depolama projelerinde yerçekimi bataryalarının önümüzdeki yıllarda daha fazla kullanılabileceği belirtiliyor.

MADEN OCAKLARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen projeler, terk edilmiş maden kuyularını dev enerji depolarına dönüştürmeyi hedefliyor. Sistemlerde fazla elektrik kullanılarak tonlarca ağırlık yukarı çekiliyor, enerji gerektiğinde ise ağırlıkların aşağı inmesiyle elektrik üretiliyor. Bu yaklaşımın hem enerji depolama kapasitesini artırması hem de kullanılmayan altyapıları değerlendirmesi amaçlanıyor.

Uzmanlara göre yerçekimi bataryaları tek başına enerji sorununu çözmeyecek olsa da, yenilenebilir enerji kullanımının artmasıyla birlikte elektrik şebekelerinin daha dengeli çalışmasına katkı sağlayabilecek teknolojiler arasında gösteriliyor.