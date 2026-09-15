Florida'nın kuzeybatısındaki Santa Rosa ve Escambia bölgelerinde uygulanacak projeyle hurda metaller yeniden değerlendirilirken deniz yaşamının güçlendirilmesi hedefleniyor. Deniz tabanına yerleştirilecek yapıların zamanla balıklar ve diğer deniz canlıları için yeni barınma alanlarına dönüşmesi bekleniyor.

124 YAPAY RESİF DENİZE YERLEŞTİRİLECEK

Çalışma kapsamında toplam 124 beton yapay resif modülü Escambia kıyılarındaki sığ deniz bölgesine yerleştirilecek. Hasarlı trafik levhası direklerinden hazırlanan metal yapılar da bu beton modüllerin bir bölümüne monte edilecek.

Uygulama aynı zamanda bir deney niteliği taşıyor. Metal parçaların beton resiflere eklenmesinin küçük balıklar ve omurgasız canlılar için daha fazla saklanma ve barınma alanı sağlayıp sağlamadığı gözlemlenecek. Elde edilecek sonuçlar, benzer yapıların gelecekteki yapay resif çalışmalarında kullanılmasına ilişkin bilgi sağlayacak.

HURDA DİREKLER ÖĞRENCİLERİN ELİNDE DÖNÜŞÜYOR

Kullanım dışı metal direklerin hazırlanmasında mesleki eğitim öğrencileri de görev alıyor. Pensacola'daki George Stone Teknik Koleji'nin kaynakçılık programındaki öğrenciler, hurda metalleri kesip şekillendirerek beton resiflere bağlanabilecek yapılara dönüştürüyor.

Projenin finansmanı Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu tarafından sağlanıyor. Yetkililer, normalde atık haline gelecek malzemelerin bu şekilde yeniden kullanılmasının bölgedeki yapay resif ağını güçlendirebileceğini, aynı zamanda balıkçılık, dalış ve deniz araştırmaları açısından yeni alanlar oluşturabileceğini belirtiyor.