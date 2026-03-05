Dickinson, höyüğe “King’s Mound” adını verdi ve çalışmaları devam ettiği için tam konumunu gizli tutuyor. Arkeolog, Viking İzlandalı sagalarına göre Ivar’ın “İngiltere’de, bir sınırda höyük içinde” gömüldüğünü belirtiyor. Ekip, ortaçağ belgelerinden ve çevresindeki 39 küçük höyükten yola çıkarak höyüğün yerini tespit etti.

Arkeolojik kazılarda, gemiye ait olduğuna inanılan perçinler, rove’ler ve ticarette kullanılan kurşun ağırlıklar bulundu. Dickinson, buluntuların Viking gemi mezarıyla uyumlu olduğunu belirtti. Daha önce böyle gemi mezarları İskandinavya’da bulunmuş olsa da, İngiltere’de herhangi bir Viking liderine ait olduğu kesin olarak bilinen bir mezar tespit edilmemişti.

Dickinson ayrıca Viking Çağı’na ait filoların ve 210 x 43 fit boyutlarında bir kraliyet sarayına ait olduğu düşünülen direk delikleri buldu. Ivar’ın “the Boneless” (Kemiksiz) lakabının, bazı tarihsel kayıtlara göre genetik bir rahatsızlığı işaret ettiği öne sürülüyor. Liderin ayrıca “Legless” ve “The Dragon” gibi diğer lakapları da bulunuyor.

Ivar, modern Dublin’de büyük bir yerleşim kurmuş ve Laithlind krallığının bir parçası olarak biliniyor. Laithlind’in konumu tarih boyunca tartışmalı olmuş; bazı araştırmacılar kuzey ve batı İskoçya veya güneybatı Norveçte olduğunu öne sürerken, Dickinson’ın belirttiği üzere “bataklık/göl toprağı” anlamına gelen isim, Cumbria’daki höyük bölgesiyle uyum gösteriyor.

Dickinson, yaz aylarında King’s Mound’da yeraltı radar ve jeofizik taramaları planladıklarını açıkladı. Bu taramalar sayesinde höyüğün içi görüntülenebilecek. Şimdilik kazı yapılması planlanmıyor; lojistik, finansman ve koruma nedenleri buna engel teşkil ediyor.

Araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyenlerin fırsat bulabileceği çalışmalarla, Viking tarihi ve Ivar’ın efsanevi mezarı hakkında daha fazla bilgi edinilmesi hedefleniyor. Dickinson, bulguların doğru çıkması halinde İngiltere’deki ilk Viking gemi mezarı keşfinin gerçekleşebileceğini vurguladı.