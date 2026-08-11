Kazdağları’nın oluşturduğu mikroklima sayesinde kendine özgü aroma kazanan Bayramiç beyazı, tüysüz yapısıyla diğer nektarinlerden ayrılıyor. Erkenci, orta ve geç olmak üzere üç farklı dönemde toplanan ürünün hasadında ilçede yoğun bir çalışma yürütülüyor.

BU YIL 10 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Bayramiç’te yaklaşık 7 bin dekar alanda yetiştirilen tescilli üründe bu yıl 10 bin ton civarında rekolte bekleniyor. İlkbahar yağışlarının çiçeklenme dönemine denk gelmesi üretim miktarında düşüşe yol açsa da ürünün pazar değerini koruması üreticiyi memnun etti.

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, iklim koşullarına rağmen fiyatların üreticiyi tatmin edecek seviyede olduğunu belirtti. İlçede yoğun şekilde devam eden hasadın yaklaşık 15 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

BAŞKA YERDE AYNI AROMAYI YAKALAMIYOR

Üreticilere göre Bayramiç beyazını değerli kılan özelliklerden biri de yetiştiği bölgenin iklimi. Üretici Ersin Karaca, başka bölgelerde yetiştirildiğinde aynı aromanın elde edilemediğini belirtiyor. Ürünler hasadın ardından boylama makinelerinden geçirilerek büyüklük ve kalitelerine göre ayrılıyor.

AB coğrafi işaret tesciliyle uluslararası koruma altına alınan Bayramiç beyazı, bölge üreticileri için önemli bir gelir kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu sezon rekolte önceki beklentilerin altında kalsa da tarladaki 50-60 liralık kilogram fiyatı üreticinin gelirini destekliyor.