Çin'in Hainan eyaletinde dalgalara kapılarak denize sürüklenen Qin soyadlı turist, yedi günlük aramanın ardından balıkçılar tarafından sağ olarak bulundu. Açlık ve susuzluk nedeniyle ölümün eşiğine gelen adamın kurtarılması, bölgede büyük bir mucize olarak değerlendiriliyor.

SÜRÜKLENME SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Tatil amacıyla adaya gelen ve yüzme bilmeyen Qin, Haikou sahilinde yürürken aniden güçlü dalgaların hedefi oldu. Akıntıya kapılarak hızla kıyıdan uzaklaşan adam, su yüzeyinde daha rahat kalabilmek için üzerindeki giysileri ve eşyaları denize attı.

Ertesi gün şans eseri boş bir şamandıraya rastlayan talihsiz turist, bu yapıya tırmanarak günlerce açık denizde sürüklendi. Yanından çok sayıda feribot geçmesine rağmen sesini gemilere duyuramayan adam, Qiongzhou Boğazı'na kadar sürüklendiğini fark ediyor.

YENGEÇ YİYEREK HAYATTA KALDI

Denizdeki dördüncü ve beşinci günlerinde dayanılmaz bir açlık çeken Qin, hayatta kalabilmek için şamandıra çevresindeki yaklaşık 80 küçük çiğ yengeci yedi. Uzun süre kavurucu güneşe maruz kalan adam, sıvı kaybına bağlı olarak bir süre sonra halüsinasyonlar görmeye başlıyor.

Yedinci günün sonunda bitkin haldeki adamı fark eden iki yerel balıkçı, hızla müdahale ederek onu tekneye aldı. Vücudundaki deniz tuzunu temizleyen ve kuru kıyafetler veren balıkçılar, bilincini kaybetmek üzere olan turisti karaya çıkararak hastaneye ulaştırdı.