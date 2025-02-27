4-8 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakası talimatında, müsabakalara yalnızca 2022-2023 vizeli lisansa sahip sporcuların katılabileceği ifade edilmiş, Galatasaray adına yarışlara katılan Doğa Çelik’in vizesinin ise 30 Eylül 2022’te bittiği belirtildi.

Fenerbahçe, 7 Ekim 2024’teki itirazında, Doğa Çelik’in diskalifiye edilerek Galatasaray’a kazandırdığı puanların silinmesini, takım puanlamalarının yeniden yapılmasını ve Türkiye şampiyonunun açıklanmasını talep etti.

Fenerbahçe’nin başvurusu üzerine süreci başlatan ve durumu değerlendiren Yüzme Federasyonu, 4 ay süren soruşturmanın ardından sonucu kulüplere iletti.

Yüzme Federasyonu’nun incelemesine göre Doğan Çelik’in 2 yıl içerisinde 17 yarışta yer aldığı ortaya çıktı. Çelik’in, 100 serbest bireysel yarışında bronz madalyasının alındığı öğrenildi. Diskalifiyeler sonucu 264.5 puan ile açık yaş erkeklerde şampiyon olan Galatasaray’ın 60 puanının silindiği, bunun sonrasında Fenerbahçe’ye 10 puan eklendiği ifade edildi. 243 puanla şampiyonayı ikinci bitiren Fenerbahçe 253 puana yükselirken, Galatasaray’ın puanı 204.5’e indirildiği vurgulandı.

Karar Galatasaray’a iletilirken, Galatasaray’ın başvurusunun ardından nihai kararı Tahkim Kurulu’nun vereceği, buradan çıkacak sonuç sonrasında kupanın Fenerbahçe’ye gideceği belirtildi.

Olayda Doğa Çelik’in, sarı-kırmızılılarla para nedeniyle sıkıntı yaşadığı ifade edildi. Yüzücünün 120 bin lira talep ettiği, Galatasaray’ın ise 70 bin liraya kadar çıktığı, bu nedenle sporcuyla yolların ayrıldığı öğrenilmişti.

Gözler Tahkim Kurulu’nun kararında, Fenerbahçe dikkatle takip ediyor

Tahkim Kurulu’nun yürüteceği süreçte, Galatasaray Spor Kulübü’nün yapacağı savunmada “Sporcunun yarışmak için vize lisansı yok ama gönül bağı var, sporcunun gönlünde Galatasaray var.” ifadelerine yer vereceği öğrenildi. Fenerbahçe’nin uzun süredir devam eden bu süreçte tüm dikkatiyle Tahkim’in kararını beklediği biliniyor.