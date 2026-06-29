Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Hanife Şefik Celep Ortaokulu'ndan mezun olan 14 yaşındaki Nilsu Başaran, ailesiyle birlikte akrabalarının düğününe katılmak üzere Çanakkale'ye gitti. Düğün programının ardından arkadaşı E.C. ile beraber Yapıldak mevkisinde denize giren Başaran, bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucunda Başaran'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Cenazesi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirilen Nilsu Başaran için Merkez Garan Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Aile üyelerinin taziyeleri kabul ettiği törenin ardından cenaze, Havuzlar Mezarlığı'na defnedildi.