Sosyal medyada yayınlanan Netanyahu'nun son videosunda yapılan kare kare inceleme, görüntülerin yapay zekâ ile üretilmiş olabileceğine işaret eden çok sayıda teknik tutarsızlığı ortaya koydu. Özellikle birkaç kare içinde kaybolup yeniden ortaya çıkan yüzük detayı, uzmanların “en güçlü kanıt” olarak nitelendirdiği bulgular arasında yer aldı.

YÜZÜK BİR VAR BİR YOK

Videonun 0:26 ile 0:28 saniyeleri arasındaki bölümünde dikkat çeken bir ayrıntı tespit edildi. İlk karede sol elin dördüncü parmağında metalik yansıması net biçimde görülen bir yüzük bulunurken, hemen sonraki iki karede aynı el pozisyonu, aynı ışık ve aynı açıya rağmen yüzüğün ortadan kaybolduğu görülüyor. Dördüncü karede ise yüzük yeniden ortaya çıkıyor.

Uzmanlara göre gerçek bir video kaydında bir aksesuarın birkaç kare içinde kaybolup tekrar belirmesi mümkün değil. Bu durum, yapay zekâ video modellerinde sık görülen “temporal object coherence” eksikliğine işaret ediyor. Bu tür modeller sahneyi sürekli bir akış olarak değil, her kareyi ayrı ayrı tahmin ederek oluşturduğu için yüzük gibi küçük nesneleri bazı karelerde “unutabiliyor”.

KARE KARE İNCELEMEDE BAŞKA ANOMALİLER DE VAR

Yapılan adli (forensic) analizde başka teknik tutarsızlıklar da tespit edildi. Görüntülerde köpek ve genç kızın gölgeleri ile sahnedeki kişinin eli arasında bazı karelerde 3–4 karelik küçük kaymalar bulunuyor. Bu durum, yapay zekâ tarafından yapılan görüntü birleştirme işlemlerinde görülebilen “AI blending” hatasına işaret ediyor.

Ayrıca konuşma sırasında dudak hareketleri ile ses arasında da küçük bir uyumsuzluk olduğu saptandı. Özellikle İbranice konuşmada geçen “שומרים על ההנחיות” bölümünde dudak hareketlerinin sese yaklaşık 0,08 saniye geriden geldiği ve bunun bir “phoneme mismatch” oluşturduğu ifade edildi.

Bir başka dikkat çekici bulgu ise kulak rengindeki ani değişim oldu. Bir karede normal ten rengi görülen kulak, hemen sonraki karede belirgin biçimde kırmızımsı bir tona bürünüyor. Bu tür değişimler, yapay zekâ modellerinin zaman zaman oluşturduğu “skin tone hallucination” hataları arasında sayılıyor.

ARKA PLANDA MİKRO TİTREŞİM

Videonun 0:24 ile 0:30 saniyeleri arasında arka plandaki nesnelerde de anormal hareketler tespit edildi. Ağaçlar ve masa üzerindeki telefonun mikro titreşimler yaptığı görülürken, bunun bazı yapay zekâ video üretim araçlarında sık rastlanan bir artefakt olduğu belirtiliyor.

METADATA DA ŞÜPHEYİ GÜÇLENDİRİYOR

Teknik analizde videonun sosyal medya platformlarında kullanılan “amplify_video” formatında kodlandığı, ancak kare bazındaki gürültü deseninin klasik yapay zekâ çıktılarıyla benzerlik gösterdiği ifade edildi. Frekans analizinde özellikle 0.3–0.7 Hz bandında anormal bir “spike” görülmesi de bu şüpheyi güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

HANGİ MODEL KULLANILMIŞ OLABİLİR?

Uzmanlar, yüzüğün kareler arasında kaybolup yeniden ortaya çıkması, kulak rengindeki ani değişim ve arka plan titreşimi gibi işaretlerin belirli yapay zekâ video modellerinde sık görüldüğünü belirtiyor. Yapılan değerlendirmelerde görüntünün Kling AI 1.6 veya Luma Dream Machine 2.0 gibi modeller kullanılarak üretildiği ve sonrasında hafif bir düzenleme uygulanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesine rağmen özellikle aksesuarlar ve küçük nesnelerin kareler arasında tutarlı şekilde korunması hâlâ en zayıf noktalar arasında gösteriliyor. Bu nedenle uzmanlar, sosyal medyada hızla yayılan videoların teknik analiz yapılmadan gerçek kabul edilmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.