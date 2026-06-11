AKUPUNKTUR YAPTIRDI

Tatilini Güney Kore’de geçiren Gülben Ergen, ülkenin geleneksel tedavi yöntemlerinden biri olan akupunktur uygulamasını tercih etti. Yüz bölgesine ve vücudunun farklı noktalarına yapılan uygulamayı sosyal medya hesabından paylaşan Ergen, takipçilerinin ilgisini çekti.