Sık sık Uzak Doğu'ya gitmeye başlayan şarkıcı Gülben Ergen, bayram tatili için rotayı Güney Kore'ye çevirdi. Kore’de hem kültürel geziler yaptı hem de geleneksel tıp uygulamalarını deneyimledi. Ergen’in akupunktur yaptırdığı anlara ait paylaşımları dikkat çekti.
AKUPUNKTUR YAPTIRDI
Tatilini Güney Kore’de geçiren Gülben Ergen, ülkenin geleneksel tedavi yöntemlerinden biri olan akupunktur uygulamasını tercih etti. Yüz bölgesine ve vücudunun farklı noktalarına yapılan uygulamayı sosyal medya hesabından paylaşan Ergen, takipçilerinin ilgisini çekti.
Ünlü şarkıcının paylaşımlarında akupunktur sonrası yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı.
SIRT BÖLGESİNE DE YAPTIRDI
Ergen’in yalnızca yüz bölgesine değil, sırtına da akupunktur yaptırdığı görüldü. Ünlü ismin bu anları da sosyal medya hesabında paylaşması, takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı.
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TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI
Gülben Ergen’in paylaşımlarına çok sayıda yorum gelirken, kullanıcılar “Şifa olsun”, “Yüzünüze huzur yansımış” gibi ifadelerle ünlü şarkıcıya iyi dileklerde bulundu.
Ergen, tatilinin hem dinlenme hem de sağlık açısından iyi geçtiğini belirterek, “Akapunkturlu, sağlıklı, incelmeli bir tatil oldu” ifadeleriyle süreci özetledi.
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