Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde sıra dışı ve bir o kadar da tehlikeli bir rekor denemesine imza atıldı. Sıradışı gösteride bir adam, rekor kırmak amacıyla yüzünü binlerce arının tamamen kaplamasına müsaade etti.

5 SAAT BOYUNCA HEYKEL GİBİ BEKLEDİ

Yüzü tamamen arı kolonisiyle kaplanan adam, performans boyunca adeta bir heykel gibi kıpırdamadan durdu. Arıların yüzünde tam 5 saat boyunca kalmasını sağlayan adam, zorlu süreci başarıyla tamamlayarak ilginç bir rekora imza attı.

UZMANLARDAN 'HAYATİ RİSK' UYARISI

Olayın ardından açıklamalarda bulunan uzmanlar, bu tür tehlikeli durumların tamamen koloni dinamikleri, kraliçe arının varlığı ve çevresel faktörlere bağlı geliştiğine dikkat çekti. Uzmanlar, hayati tehlike barındıran bu tür performansların profesyonel olmayan kişiler tarafından kesinlikle denenmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.