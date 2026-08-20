Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde yaşanan sıra dışı olay, izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir adam, binlerce arının üzerine konmasına izin vererek devasa bir arı bulutunun içinde saatlerce hareketsiz kaldı.

Olay, adamın yüzünü, başını ve gövdesini tamamen arı tabakasıyla kaplamasıyla başladı. Çevresindekiler endişeli bakışlar atsa da adam en ufak bir panik belirtisi göstermedi. Müdahalede bulunmayan adam, arıların kendisine nasıl tepki vereceğini beklerken sakinliğini korudu.

"PROFESYONEL OLMAYAN KİŞİLER DENEMEMELİ"

Gösterinin en çarpıcı yönü, adamın arı kümesinin altında tam 5 saat boyunca milim dahi kıpırdamadan durabilmesiydi. Devasa canlı bir maske gibi yüzünü kaplayan arılarla saatlerce bekleyen adamın bu dayanıklılığı büyük şaşkınlık yarattı.

O anlara ait görüntüler kısa sürede büyük ses getirdi. İzleyenler, bir insanın arıların arasında bu kadar uzun süre nasıl sakin ve hareketsiz kalabildiği üzerine tartışmalara başladı.

Uzmanlar, bu tür tehlikeli durumların tamamen koloni dinamikleri, kraliçe arının varlığı ve çevresel faktörlere bağlı olduğunu belirtti. Profesyonel olmayan kişilerin kesinlikle böyle bir denemeye girişmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.