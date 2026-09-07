Bülent Ersoy, Sapanca Kırkpınar Amfi Tiyatro’da hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Diva, sevilen eserlerini seslendirirken konser sırasında çekilen yakın plan görüntüleriyle de sosyal medyanın gündemine geldi.

ESTETİK SONRASI YÜZÜ YAKINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz temmuz ayında “lolita estetiği” yaptırdığını açıklayan ve yüzünü gerdiren Bülent Ersoy, yeni görüntüsüyle sahnede objektiflere yansıdı.

Ersoy daha önce yaptırdığı işlem hakkında, “Yüzümü lolita gibi yaptırdım. Bana abla demeyin” sözleriyle dikkat çekmişti.

Konser sırasında yüzünün yakından çekilen görüntülerinde ise bazı kırışıklıkların belirgin olması sosyal medyada estetik tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bülent Ersoy’un son halini gören sosyal medya kullanıcıları farklı görüşler dile getirdi. Bazı kullanıcılar Diva’yı yaşına göre oldukça güzel bulurken bazıları ise yüzündeki kırışıklıklara dikkat çekerek yapılan estetik işlemlerin beklenen sonucu vermediğini savundu.

Yakın plan görüntüler üzerinden yapılan yorumlarda “estetikler işe yaramamış” şeklinde eleştiriler de yer aldı.

12 KARATLIK YÜZÜĞÜ DE GÖZDEN KAÇMADI

Ersoy’un sahnedeki görüntülerinde yalnızca yüzü değil, parmağındaki gösterişli yüzüğü de öne çıktı.

Pembe safir ve pırlantadan oluştuğu belirtilen yüzüğün yaklaşık 12 karat olduğu ifade edildi. Diva, böylece sahnedeki görüntüsü kadar gösterişli takısıyla da konuşuldu.