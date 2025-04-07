Moskova'nın yaklaşık 125 kilometre kuzeydoğusundaki bir ormanlık alanda meydana gelen olayın ardından mağdurun yerel basına konuşan amcası, yeğenine ayının arkadan saldırdığını ve önce kafasını kemirmeye, ardından yüzünü yemeye başladığını söyledi. Amca, "Ayı bir noktada durdu çünkü yeğenim ölü taklidi yaptı. Bu da işe yaradı" dedi.

SAATLERCE KURTARILMAYI BEKLEDİ

Ağır yaralanmasına rağmen cep telefonuna ulaşmayı başaran adam, acil yardım hattını arayarak konum bildirdi. Ancak ormanın derinliklerinde olması nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşması saatler sürdü. Sonunda helikopterle bölgeden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

GEÇİMİNİ GEYİK BOYNUZLARINDAN SAĞLIYOR

Adamın ormanda bulunma sebebi ise geyiklerin doğal olarak döktüğü boynuzları toplamaktı. Rusya'da bu boynuzlar tanesi 15 bin rubleye (yaklaşık 6.5 bin TL) kadar alıcı bulabiliyor. Bu da ülkenin asgari ücretinin yaklaşık üçte ikisine denk geliyor. Ancak uzmanlar, bu uğraşın özellikle ayıların yoğun olduğu bölgelerde ciddi risk taşıdığı konusunda uyarıyor.