Meksika'nın en sevilen halk kahramanlarından El Santo, hayatının büyük bölümünü gümüş maskesinin ardında geçirdi. Güreş ringlerinden sinemaya uzanan kariyeriyle milyonların sevgisini kazandı, ancak hayranlarının yıllarca merak ettiği yüzünü görmek için uzun süre beklemesi gerekti.

El Santo, maskesini televizyonda ilk kez çıkardıktan yalnızca 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Çocukluk tutkusu efsaneye dönüştü

Gerçek adı Rodolfo Guzmán olan El Santo, 23 Eylül 1917'de Meksika'da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarında beyzbol ve Amerikan futboluyla ilgilendi. Daha sonra jiu-jitsu ve klasik güreş eğitimi aldı.

Guzmán, 1934 yılında profesyonel güreşe adım attı. Kariyerinin ilk dönemlerinde Rudy Guzmán başta olmak üzere farklı isimler kullandı. 1930'ların sonlarına doğru Black Demon, Red Man ve Bat II gibi adlarla da ringe çıktı.

Bir süre sonra kullandığı isimlerden birini değiştirmek zorunda kaldı. Başka bir güreşçinin benzer bir isme itiraz etmesi üzerine menajeri ona El Santo adını önerdi. Bu isim, ilerleyen yıllarda Meksika'nın en tanınan simgelerinden biri haline geldi.

Rakibinin maskesini çıkararak ün kazandı

El Santo'nun kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, 1953 yılında Kara Gölge ile yaptığı karşılaşma oldu. Mücadeleyi kazanan Santo, rakibinin maskesini çıkardı. Meksika güreşinde maskenin büyük önem taşıması, bu karşılaşmayı unutulmaz hale getirdi.

Bazı maçlarda yenilen güreşçi maskesini bir daha takamıyordu. Bu nedenle maskeli güreşçilerin karşılaşmaları, yalnızca bir galibiyet mücadelesi olmaktan çıkıyordu.

El Santo, daha sonra Mavi Şeytan ile de unutulmaz bir rekabete girdi. İkili, yıllar içinde birçok filmde birlikte rol aldı. Ringdeki rekabetleri ise Meksika güreş tarihinin en bilinen hikâyeleri arasında yer aldı.

Çizgi romanlardan sinemaya uzanan bir kahraman old

El Santo, yalnızca güreş ringlerinde değil, popüler kültürde de büyük bir iz bıraktı. 1952 yılında çizgi roman kahramanına dönüştü. Maceralarını anlatan çizgi romanlar kısa sürede geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.

Daha sonra sinemaya adım atan El Santo, kariyeri boyunca 50'den fazla filmde rol aldı. Santo vs. Zombies ve Santo and the Vampire Woman gibi yapımlarda canavarlarla, suçlularla ve doğaüstü güçlerle mücadele etti.

Filmlerde canlandırdığı karakter, sıradan bir güreşçiden çok daha fazlasıydı. El Santo, kötülüğe karşı savaşan ve insanları koruyan maskeli bir kahraman olarak öne çıktı.

Amerikalıların Süpermen, Batman ve Örümcek Adam gibi kahramanları varken Meksikalıların da kendi kahramanı vardı. El Santo, güreşten çizgi romanlara ve sinemaya uzanan yolculuğuyla ülkenin en sevilen kültürel figürlerinden biri haline geldi.

Hayatı boyunca maskesinin ardına saklandı

El Santo'yu diğer güreşçilerden ayıran en önemli özelliklerden biri, gerçek kimliğini gizli tutmasıydı. Gümüş maskesini neredeyse hiçbir zaman çıkarmıyordu. Hakkında anlatılanlara göre özel toplantılarda bile maskesini takıyor, yemek yerken ise ağzı açıkta kalacak şekilde tasarlanmış özel bir maske kullanıyordu.

İddialara göre kimliğini yakın çevresinden bile saklamaya çalışıyordu. Bazı iş arkadaşları, antrenörleri ve sağlık çalışanları dahi onun yüzünü görme fırsatı bulamamıştı. Seyahatlerinde tanınmamak için farklı uçuşlar kullandığı da anlatılanlar arasındaydı.

Bu gizem, hayranlarının ona duyduğu ilgiyi daha da artırdı. İnsanlar ringdeki kahramanı tanıyordu ancak gümüş maskenin arkasındaki yüzü bilmiyordu.

10 çocuk babasıydı yıllarca güreşti

El Santo, 1940'lı yılların başında María de los Ángeles Rodríguez Montaño ile evlendi. Çiftin 10 çocuğu oldu.

Yıllar boyunca güreş kariyerini sürdüren El Santo, 1982 yılında, 65. doğum gününe kısa süre kala veda turunu tamamladı. Böylece ringlerde geçirdiği uzun yılların ardından aktif kariyerini noktaladı.

Onu efsane yapan en büyük sır, gümüş maskesinin ardında kalmaya devam ediyordu.

Maskesini çıkardıktan 10 gün sonra hayatını kaybetti

El Santo, 1984 yılında bir televizyon programına konuk oldu. Program sırasında gümüş maskesini ilk kez kameralar önünde çıkardı. Bu an, yıllardır onun gerçek yüzünü merak eden hayranları için tarihi bir olaydı.

Bu görüntüden yalnızca 10 gün sonra, 5 Şubat 1984'te hayatını kaybetti. Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu bildirildi.

El Santo'nun ölümü, maskesinin ardındaki gizemi ve halkın ona duyduğu sevgiyi daha da unutulmaz hale getirdi. Doğduğu şehir olan Tulancingo'da anısına bir anıt dikildi. Meksika'nın farklı bölgelerinde bulunan heykelleri de güreş efsanesinin ülkedeki kalıcı izini yaşatmaya devam etti.