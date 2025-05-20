Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Gizlice konuşulan: "Çok sabırsız ve her şeyi hemen istiyor"

Etrafınızdakiler sizi enerjik ve atılgan bulsa da, zaman zaman düşünmeden hareket ettiğinizi ve aceleci tavırlarınızın işleri karmaşık hale getirdiğini düşünüyor olabilirler.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Gizlice konuşulan: "İnatçılığından vazgeçse iyi olacak"

İstikrarlı ve kararlı yapınız takdir ediliyor ancak bazen değişime karşı aşırı dirençli olmanız, çevrenizde "inatçılıkla karışık bir sabitlik" olarak dillendiriliyor olabilir.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Gizlice konuşulan: "Daldan dala konuyor, güvenmek zor"

Zekânız ve iletişim yeteneğiniz etkileyici ama çevrenizdekiler bazen sizi tutarsız ve laf cambazı olarak yorumluyor olabilir.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Gizlice konuşulan: "Çok alıngan, hemen içine kapanıyor"

Sevgi dolu ve şefkatli biri olmanız çok kıymetli ama duygusal tepkilerinizin ani iniş çıkışları zaman zaman çevrenizi yorabiliyor.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Gizlice konuşulan: "Kendini fazla ön plana atıyor"

Karizmanız ve liderlik enerjiniz etkileyici ama bazen her şeyin odağında olma arzunuz başkaları tarafından “egosuyla savaşıyoruz” şeklinde konuşulabilir.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Gizlice konuşulan: "Aşırı eleştiriyor, rahat bırakmıyor"

Dikkatli ve titiz bir yapınız var ancak etrafınızdakiler, mükemmeliyetçiliğinizin sınırlarını aştığını ve eleştirilerinizin yorucu olduğunu düşünebilir.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Gizlice konuşulan: "Kararsızlığı yüzünden sinir bozucu olabiliyor"

Zarif ve uzlaşmacı kişiliğiniz takdir ediliyor ama karar vermekte zorlanmanız, sizi tanıyanların arkanızdan “bir şunu seçemedi” demesine yol açabilir.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Gizlice konuşulan: "Her şeyi biliyor ama asla paylaşmıyor"

Derinliğiniz ve sezgisel gücünüz güçlü ama çevreniz sizin gizemli ve kontrollü tavırlarınızı “fazla kapalı kutu” olarak konuşuyor olabilir.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Gizlice konuşulan: "İyi hoş ama çok patavatsız"

Neşeniz bulaşıcı ama düşündüğünüzü direkt söylemeniz bazen karşı tarafı kırıyor. Arkadaşlarınız arasında “o laflar hiç söylenir mi?” cümlesi dolaşabilir.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Gizlice konuşulan: "Çok soğuk ve mesafeli, çözülmesi zor"

Disiplinli ve sorumluluk sahibi yapınız takdir görse de, samimiyet kurmakta zorlandığınız anlarda “buzdan duvar” benzetmeleri yapılabiliyor olabilir.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Gizlice konuşulan: "Çok tuhaf, kendi dünyasında yaşıyor"

Farklı bakış açılarınız ilham verici ama sıradışılığınız bazen çevrenizde “bizi anlamıyor” veya “bu nereden çıktı şimdi?” şeklinde yankılanabiliyor.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Gizlice konuşulan: "Kafası çok dağınık, duygularıyla hareket ediyor"

Hayal gücünüz ve empatiniz etkileyici ama gerçeklerden kopmanız, başkalarının gözünde “ayakta zor duruyor” izlenimi bırakabiliyor.