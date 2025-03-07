Temizlik açısından evlerde sürekli kullanılan havlular aslında ciddi zararlara neden oluyor. Islak yüzü kurutmak için banyolardan eksik etmediğimiz havlular, yüzün doğal dengesini bozuyor. Bundan dolayı uzmanlar yüz kurutmak için havluyu önermiyor.

HAVULUNUN YÜZE VERDİĞİ ZARARLARI

Yüz ve vücut kurutmak amacıyla kullanılan havlular, cilde ciddi zararlar verebiliyor. Çünkü havlularda bulunan bakteriler bir klozet kapağı kadar tehlikeli ve fazla. Bakterilerin büyümesi için mükemmel bir ortam sunuyor. Bundan dolayı havluyu yüzünüze sürdüğünüzde bakterilerle doğrudan temas kurmuş oluyorsunuz.

Kumaşlarından dolayı havlular ayrıca yüzü erken yaşlandırıyor. Sert yapılarından dolayı ciltte küçük yırtıklara bundan dolayı da enfeksiyon ve kırışıklıklara karşı savunmasız hale getiriyor. Cilde her sürttüğünüzde yüzünüzdeki çizgileri de belirginleştiriyor.

Havlular ayrıca cilt bakımı yapıldığında verimi azaltıyor. Cildin nem oranını bozarak matlaşmasına ve kuru kalmasına neden oluyor. Bunların yanı sıra cildi tahriş ediyor ve cilt yüzeyinin altında bulunan yağ bezlerinin kurumasını sağlıyor.