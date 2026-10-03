Sabahları yataktan yorgun kalkıyor, sebepsiz bel, boyun ve sırt ağrılarıyla boğuşuyorsanız sorun yatağınızda değil yatış biçiminizde olabilir. Uyku bozuklukları, omurga sağlığı ve nöroloji uzmanları insan vücudunun gece boyunca kendini tamir edebilmesi için en ideal pozisyonu mercek altına aldı. Yapılan araştırmalar, toplumun büyük bir kesiminin farkında olmadan vücuda zarar veren pozisyonlarda uyuduğunu ortaya koydu.

YÜZÜSTÜ YATANLARA KORKUTAN UYARI

Araştırmalarda en çok uyarı yapılan pozisyonların başında yüzüstü yatış geliyor. Uzmanlar, yüzüstü uyumanın omurganın doğal kavisini tamamen bozduğunu ve boyun kaslarına aşırı yük bindirdiğini vurguluyor. Gece boyunca nefes alabilmek için boynu tek bir tarafa çevirmek, zamanla kronik fıtık riskini artırırken iç organlara da baskı uyguluyor.

Sırtüstü yatış ise omurga hizalaması için en ideal seçeneklerden biri olarak görülse de horlama ve reflü şikayeti olanlar için büyük bir risk barındırıyor.

EN SAĞLIKLI POZİSYON BELLİ OLDU

Nörologlar, ortopedistler ve gastroenterologların ortak görüş bildirdiği "en sağlıklı uyku pozisyonu" ise sol tarafa dönük yatış olarak ilan edildi. Sol yanına yatarak uyumak, kalbe giden ana damarlardaki baskıyı azaltarak kan dolaşımını rahatlatır, mide asidinin yemek borusuna kaçmasını engeller ve mide birikimini doğal anatomik akışına bırakır. Öte yandan beyindeki zararlı atıkların ve vücuttaki lenf sıvısının gece boyunca temizlenmesini hızlandırır.

BÖYLE YATANLAR GECE BOYUNCA YENİLENİYOR

Uzmanlar, sol yanına yatan kişilerin sabahları çok daha dinç ve ağrısız uyandığını belirtiyor. Eğer sağ tarafa veya yüzüstü yatmaya alışkınsanız, dizlerinizin arasına küçük bir yastık koyup sol yanınıza geçerek bu sağlıklı rutine birkaç gün içinde adapte olabilirsiniz.