Hollanda’nın uçsuz buçaksız tarım arazilerinden gelen görüntüler, modern teknoloji ile geleneksel iş gücünün sıra dışı bir birleşimini yansıtıyor. “Liggend wieden” yani yatarak yabani ot temizleme yöntemi, hem sürdürülebilir tarım hem de işçi sağlığı açısından Avrupa’da yeni bir standart belirliyor.

TARLADA 'SEDYELİ' MESAİ

Geleneksel tarımda yabani ot temizliği ya ağır kimyasallarla ya da işçilerin saatlerce eğilerek çalışmasıyla yapılır. Hollandalı çiftçiler, bu süreci çok daha "konforlu" ve doğa dostu bir hale getirdi. Traktörlerin arkasına bağlanan, yerden birkaç santimetre yüksekte duran ve yan yana dizilmiş yataklara benzeyen platformlar, işçilerin yüzüstü uzanarak çalışmasına olanak tanıyor.

Traktör kaplumbağa hızıyla ilerlerken, işçiler sadece ellerini kullanarak hassas bitkilerin arasındaki yabani otları tek tek ayıklıyor. Bu yöntem özellikle kuşkonmaz, çilek, soğan ve bazı çiçek soğanları gibi makineyle girilmesi riskli olan mahsullerde tercih ediliyor.

Bu sistemin en büyük motivasyon kaynağı, Avrupa Birliği’nin giderek sertleşen pestisit (tarım ilacı) politikaları. Kimyasal kullanımını minimize etmek isteyen organik tarım üreticileri için "Liggend wieden", en güvenilir çözüm olarak öne çıkıyor.

Toprak sağlığı: Kimyasal kalıntı bırakmadığı için toprağın biyolojik yapısı korunuyor.

Hassas dokunuş: Makinelerin ayırt edemediği genç sürgünler, insan eliyle korunmuş oluyor.

Verimlilik: Traktör hızı ayarlanabildiği için temizlik işlemi, ayakta yapılan işe göre daha sistematik ve hızlı ilerliyor.

İŞÇİ SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Tarım işçileri için bel fıtığı ve kronik sırt ağrıları, mesleğin kaçınılmaz bir parçası olarak görülürdü. Bu platformlar, vücut ağırlığını eşit dağıtarak omurgadaki baskıyı ortadan kaldırıyor.