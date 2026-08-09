Anayasa Mahkemesi (AYM), memur emeklilerine ödenmeyen 8 bin 77 liralık seyyanen zamla ilgili davada kritik bir adım attı.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in yaptığı bireysel başvuruyu 6 Ağustos 2026’da görüşen AYM, ikinci başvurunun daha önce açılan 2026/7162 başvuru numaralı dosyayla birleştirilmesine karar verdi. Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, birleştirme kararının ‘beklenmedik ve önemli bir gelişme’ olduğunu belirterek, “Esas inceleme ilk dosya üzerinden yürütülecek. Bu güzel gelişme AYM’nin nihai kararını yakın zamanda açıklayacağının önemli bir işareti oldu” ifadelerini kullandı.

Dava, 2023 genel seçimleri öncesinde görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmaması üzerine açılmıştı.

Ali Erdem Gündoğan

EMEKLİYE 25 BİN LİRA ZAM

Gündoğan, memur ve memur emeklilerinin aynı mevzuata tabi olduğunu, yasal dayanak sayesinde bugüne kadar bütün zam kararlarının her iki gruba aynı şekilde uygulandığını söyledi. “Bunun tek istisnası kanuna ve Anayasa’ya aykırı bir şekilde seyyanen zamda yapıldı” diyen Gündoğan, yanlışın Anayasa Mahkemesi’nden döneceğine inandıklarını kaydetti. Avukat Gündoğan, Anayasa Mahkemesinin olumlu yönde karar vermesi halinde her bir memur emeklisinin aylığına 25 bin lira seyyanen zam yapılacağını, ayrıca Temmuz 2023’ten bu yana geriye dönük birikmiş kişi başına 1 milyon liralık alacağın da tahsil edilebileceğini savundu. Dava sadece memur emeklilerinin alacak talebinden oluştuğu için AYM seyyanen zamma karar verse dahi işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri bu zamdan yararlanamayacak.

Avukat Gündoğan, AYM’nin olumlu karar vermesi halinde 25 bin lira seyyanen zam ya­pılacağını, ayrıca Temmuz 2023’ten bu yana geriye dönük birikmiş kişi başı 1 milyon liralık alacağın tahsil edi­lebileceğini savundu.

1 milyon imza AYM’de

Çilesiz, AYM’ye yaptığı başvurunun bir an önce görüşülmesi için imza kampanyası başlatmış, kampanyaya destek veren çok sayıda emekli adliyelerde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Avukat Gündoğan, yaklaşık 1 milyon imzanın AYM’ye teslim edildiğini söyledi. Emeklilerin sabrının giderek tükendiğini ifade eden Gündoğan, “Emekli mevcut aylığıyla geçinemiyor yeme, içme, giyim ve sağlık harcamalarında sürekli kısıtlamaya gitmek zorunda kalıyor. AYM’den hukuksuzluğu bir an önce gidermesini bekliyoruz” dedi.