Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Koç topluluğunun 100’üncü yılı kapsamında “Yüzyılın İzleri: Koç Topluluğu ve Sanat” adlı bir sergiye imza attı.

Koç Topluluğu’nun asırlık yolculuğu bu sergide kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalar üzerinden ele alınıyor.

Serginin küratörlüğünü Yapı Kredi Galeri’nin Direktörü Didem Yazıcı ve yardımcı küratörlüğünü Zehra Begüm Kışla, sergi tasarımını ise Yeşim Demir Pröhl üstleniyor…

Sergi 29 Kasım’a kadar Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan Yapı Kredi Kültür Sanat’ta görülebilir.

Sanat tarihine ışık tutuyor

“Yüzyılın İzleri” özel girişimlerin sanat alanındaki rolüne odaklanarak Türkiye’nin çok katmanlı sanat tarihine ışık tutuyor. Sergi; mimarlık, tasarım, arkeoloji ve güncel sanat gibi farklı disiplinleri bir araya getirerek Koç Topluluğu’nun sanatla kurduğu ilişkiye toplu bir bakış sunuyor. 1920’lerden günümüze uzanan seçki; sanat eserleri, objeler, fotoğraflar ve arşiv belgelerinden oluşan zengin bir içerik sunuyor.

Tülay Güngen: Kültür sanatta geniş bir yelpaze

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, sergi açılışında Koç Topluluğu’nun kültür sanat birikimine dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Türkiye’de bugün kültür ve sanat denildiğinde; sahne sanatlarından müzeciliğe, güncel sanattan yayıncılığa uzanan geniş bir yelpazede Koç Topluluğu’yla bir ilişki görürüz. Bir sanat kurumunun doğrudan grup bünyesinde yer alması, bir sanatçının destek görmesi ya da bir eserin grup koleksiyonuna dahil edilerek ilk kez bu çerçevede sergilenmesi… Aynı şekilde, merakla beklenen pek çok yazarın eserinin bünyesindeki yayın kuruluşları aracılığıyla okurla buluşturulması bu etkinin farklı görünüm- lerinden birkaçı.”

Serginin çıkış noktasına da değinen Güngen “Bu anlamlı kutlama yılı vesilesiyle söz konusu kapsamlı birikimin ve mirasın bir özetini sunmanın anlamlı olacağına karar verdik” ifadelerini kullandı.

Kültürel miras korunmalı

Koç Topluluğu’na bağlı kurum ve koleksiyonlardan derlenen eserler, kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguluyor. Sergi aynı zamanda özel sektörün sanatın gelişimindeki katkısını görünür kılmayı da amaçlıyor.

‘Geçmişle bugüne dair kapsamlı bir okuma sunuyor’

Yapı Kredi Galeri Direktörü Didem Yazıcı serginin kavramsal çerçevesine değinerek, şunları söyledi: “‘Yüzyılın İzleri ile Koç Topluluğu’nun sanatla kurduğu çok katmanlı ilişkiyi görünür kılmayı amaçladık. Farklı disiplinleri bir araya getiren bu seçki, bir kurumun tarihinin yanı sıra Türkiye’nin dönüşen kültür sanat ortamını da yansıtıyor. Arşiv belgelerinden güncel üretimlere uzanan bu bütünlük, izleyiciye hem geçmişe hem de bugüne dair kapsamlı bir okuma sunuyor.”