Danimarka'nın gözlerden uzak bir ormanında, zamanın adeta donduğu, buzul çağından beri insan eli değmemiş balta girmemiş bir bölge var. Sakskøbing og Nykøbing Falster arasındaki Hydeskov Ormanı'nda, yürüyüş yapanların karşısına yaklaşık 3 metre yüksekliğinde devasa bir çalı ve dal yığını çıkıyor. Yerel dilde "Stikhokken" (değnek yığını) olarak adlandırılan bu yapı, sıradan bir odun yığını değil; arkasında en az 100, belki de 350 yıllık ürpertici bir hayalet hikayesi ve bitmeyen bir gelenek barındırıyor.

Resmi kayıtlara göre bu gizemli yığının varlığı en az 1906 yılından beri kesin olarak biliniyor. O dönem görev yapan bir orman korucusunun aktardığına göre, yığın yüz yılı aşkın süredir hiç bozulmadan aynı noktada duruyor. Peki, alt taraftaki dallar zamanla çürümesine rağmen bu yığın nasıl oluyor da yüzyıllardır küçülmüyor, aksine yerinde sapasağlam kalıyor?

İNTİKAMCI BİR HAYALETİ YATIŞTIRMA RİTÜELİ

Stikhokken'in doğuşuna dair kulaktan kulağa yayılan en popüler efsane, 1700'lerin ortalarına (bazı anlatılara göre ise 1653 veya 1657 yıllarına) dayanıyor. Hikayeye göre, bölge halkı tarafından hiç sevilmeyen, acımasız ve gaddar bir orman korucusu, tam bu noktada bir kaçak avcı tarafından öldürülüyor.

Korucunun cansız bedeni ormanda öylece bırakılıyor ancak oradan geçen diğer insanlar, cesedin yarattığı kötü enerjiyi kapatmak veya bir saygısızlık olmasın diye üzerine çalı çırpı atmaya başlıyor. Efsanenin en ürpertici kısmı ise tam burada başlıyor: Öldürülen korucunun öfkeli ruhunun o bölgede sıkışıp kaldığına ve gelip geçene musallat olduğuna inanılıyor. Yolcular, kendilerini bu intikamcı hayaletten korumak ve lanetlenmemek için her geçişlerinde yığına yeni bir dal fırlatmayı bir zorunluluk haline getiriyor.

Zamanla hikayedeki cinayet detayı unutulmuş olsa da, günümüzde ormandan geçen insanlar hala "uğursuzluktan ve kazalardan korunmak" amacıyla yığına bir dal parçası fırlatmaya devam ediyor. Alttaki dallar çürüse bile üstten sürekli yenileri eklendiği için Stikhokken yüzyıllardır ihtişamını koruyor.

EVRENSEL BİR İNSAN REFLEKSİ

Danimarka'daki bu gelenek, aslında insanlığın ortak hafızasının çok ilginç bir parçası. Dünyanın dört bir yanında, kötü şansı bağlamak ya da korunmak için benzer ritüeller yapılıyor:

Şeytan Taşlama: İslamiyet'teki hac ibadeti sırasında Mekke'de yapılan şeytan taşlama ritüeli, kötülüğü lanetlemek için taş yığmanın en bilinen küresel örneğidir.

Dilek Ağaçları: Bazı kültürlerde insanlar, kötü kaderlerini geride bırakmak ve şifa bulmak amacıyla ağaç dallarına bez parçaları bağlarlar.

Emzik Ağaçları: Modern dünyada bile çocukların bebeklikten çocukluğa geçişini ritüelleştirmek için emziklerini astıkları "emzik ağaçları" bu kadim alışkanlığın çağdaş birer yansımasıdır.

İster bir hayaletten korunmak, ister kutsal bir görevi yerine getirmek, isterse sadece yolculuğun iyi geçmesini dilemek için olsun; insanoğlu yüzlerce yıldır orman yollarına, dağ eteklerine küçük izler bırakarak doğayla ve bilinmeyenle bağ kurmaya devam ediyor. Hydeskov Ormanı'ndaki bu gizemli çalı yığını da geçmişin karanlık sırlarını günümüze taşıyan en canlı kanıtlardan biri.