Taşın sıra dışı görünümü nedeniyle uzun yıllardır özel kabul edildiği ve bölge halkı tarafından korunduğu belirtiliyor. Madhya Pradesh Arkeoloji Departmanı yetkilileri, topluluğun bilimsel niteliğini bilmese de fosilin farklı ve değerli olduğunu fark ederek zarar görmeden günümüze ulaşmasını sağladığını ifade etti.

65 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT

Uzmanların incelemesi, taşın sıradan bir kaya olmadığını ortaya koydu. Yapının yaklaşık 65 milyon yıl öncesinden kalma bir mercan fosili olduğu belirlendi. Bu dönem, dinozorların kitlesel yok oluşunun gerçekleştiği Kretase-Paleojen sınırına denk geliyor. Madhya Pradesh, aynı döneme tarihlenen çok sayıda fosilin bulunduğu bölgelerden biri olarak biliniyor.

Bölgede daha önce fosilleşmiş bitkiler ve dinozor kalıntıları da ortaya çıkarılmıştı. Madhya Pradesh’teki Ghughua Fosil Milli Parkı’nda yaklaşık 65 milyon yıllık bitki, yaprak, meyve ve tohum fosilleri korunuyor.

NESİLLER BOYUNCA KORUDULAR

Yeni bulguyu dikkat çekici kılan noktalardan biri de fosilin bir müzede değil, yerel topluluğun koruması sayesinde günümüze ulaşması oldu. Baiga topluluğunun kutsal kabul ettiği taşı nesiller boyunca bulunduğu alanda muhafaza etmesi, milyonlarca yıllık fosilin zarar görmesini engelledi.

Arkeoloji yetkilileri, keşfin geleneksel koruma anlayışı ile bilimsel mirasın beklenmedik biçimde kesiştiği bir örnek olduğunu belirtiyor. Fosilin bundan sonraki süreçte bilimsel açıdan daha ayrıntılı incelenmesi bekleniyor.