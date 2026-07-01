Yüzyıllardır ayakta kalan Çin surları, tapınakları ve köprülerinin nasıl bu kadar sağlam kaldığı sorusu sonunda yanıt buldu. Araştırmalar, antik Çin ustalarının inşaat harcına eklediği yapışkan pirinç sayesinde dönemin çok ötesinde bir yapı teknolojisi geliştirdiğini ortaya koydu.

Bilim insanlarının yaptığı incelemelere göre, geleneksel kireç harcı yapışkan pirinçten elde edilen özel bir karışımla birleştirildi. Bu yöntem özellikle Ming Hanedanlığı döneminde yaygın şekilde kullanıldı ve dönemin önemli yapılarında tercih edildi.

SURLARDAN ÇIKAN PİRİNÇ DETAYI

Laboratuvar analizlerinde, yaklaşık 600 yıllık surlardan alınan örneklerde, yapışkan pirinçte bulunan amilopektin adlı karbonhidratın kireçle birlikte kullanıldığı belirlendi. Uzmanlara göre bu bileşen, harcın yapısını güçlendirerek çok daha dayanıklı hale gelmesini sağlıyor.

Bu özel karışım sayesinde yapı malzemesinin su geçirme oranı azalırken, çatlama ve aşınmaya karşı direnci artıyor. Aynı zamanda depremler ve sert hava koşulları gibi dış etkenlere karşı da önemli bir koruma sağladığı ifade ediliyor.

SADECE ÇİN SEDDİ'NDE DEĞİL

Araştırmalar, bu yöntemin yalnızca Çin Seddi'nde değil; şehir surları, köprüler, tapınaklar, mezarlar ve çeşitli anıtsal yapılarda da kullanıldığını ortaya koydu. Özellikle tarihi surlar üzerinde yapılan incelemeler, antik ustaların geliştirdiği bu tekniğin bilimsel olarak da doğrulandığını gösterdi.

Uzmanlara göre, modern mühendislik teknolojileri gelişmiş olsa da yüzyıllar önce geliştirilen bu doğal yapı malzemesi, sürdürülebilir ve dayanıklı inşaat teknikleri açısından günümüzde de ilham vermeye devam ediyor.