Adriyatik kıyı şeridinin en çok dikkat çeken mimari yapılarından biri olan bu anıt, dışarıdan bakıldığında tamamlanmamış eski bir bina görünümü sergiliyor. Ancak yapının içine girildiğinde, devasa taş duvarların ortasında bağımsız ve çatısı olan küçük bir evin korunduğu net bir şekilde görülüyor.

Sözlü tarih çalışmalarına göre bu sıra dışı mimari, 19. yüzyılın sonlarında bölgenin varlıklı denizci ailesi Vuković ile "Sila" lakaplı yerel bir işçi olan Marko arasındaki arsa anlaşmazlığı neticesinde şekillendi.

EVİNİ SATMAYINCA ETRAFINA SARAY İNŞA ETTİLER

O dönem lüks bir malikane inşa etmek isteyen Vuković ailesi, Bol kasabasının merkezindeki arsaları toplamak için mülk sahiplerine yüksek fiyatlar teklif etti. Bölgedeki tüm komşular arsalarını satmayı kabul ederken, Marko evini ailenin tüm baskılarına rağmen satmayı kesinlikle reddetti.

İkna çabalarından sonuç alamayan varlıklı aile, Marko'yu alanı terk etmeye zorlamak amacıyla sıra dışı bir inşaat planı başlattı. Aile, projenin yaratacağı dar alan ve lojistik zorlukların mülk sahibini pes ettireceğini umarak devasa sarayın dış duvarlarını doğrudan Marko'nun evinin etrafını saracak şekilde yükseltti.

TRAJEDİYLE YARIM KALAN PROJE TURİSTİK MERKEZE DÖNÜŞTÜ

Sarayın duvarları yükseldiği sırada, inşaat malzemesi taşımak üzere denize açılan üç Vuković kardeşin fırtınada hayatını kaybetmesi sonucu proje tamamen durduruldu. İnşaatın kalıcı olarak sekteye uğramasıyla birlikte Marko, hayatının sonuna kadar tamamlanmamış bu devasa duvarların içindeki küçük evinde yaşamını sürdürdü.

Günümüzde koruma altındaki kültürel miraslar arasında yer alan "Ev İçindeki Ev", Brač adasının en yoğun turist çeken noktalarından biri haline geldi. Tarihçiler anlatılan efsanenin resmi belgelerle tam olarak kanıtlanamadığını belirtse de yapı, yerel halk ve ziyaretçiler tarafından büyük ölçekli sermayeye karşı gösterilen bireysel azmin sembolü olarak kabul ediliyor.