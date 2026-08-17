Çalışma, Virginia ile Kuzey Carolina sınırındaki Great Dismal Swamp Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda yürütülüyor. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi, yaklaşık 240 kilometrelik eski drenaj kanallarına 46 bent ve kapak yerleştirdi. Amaç, geçmişte kuruyan bataklık toprağını yeniden suya kavuşturmak ve bölgenin doğal yapısını geri kazandırmak.

ESKİDEN SUYU BOŞALTIYORLARDI ŞİMDİ İÇERİDE TUTUYORLAR

Great Dismal Swamp geçmişte yaklaşık 1 milyon dönümlük çok daha büyük bir bataklık alanının parçasıydı. Ancak yaklaşık iki yüzyıl boyunca kereste taşımak ve araziyi kullanıma açmak için bölgede uzun drenaj kanalları kazıldı. Bu kanallar bataklıktaki suyu dışarı taşıdığı için zamanla su seviyesi düştü ve toprak kurumaya başladı.

Şimdi bu sistem tersine çevriliyor. Eski kanalların belirli noktalarına suyun önünü kesen küçük bentler ve açılıp kapanabilen kapaklar konuluyor. Böylece yağmurla ve çevreden gelen su doğrudan bölgeden uzaklaşmıyor, bataklıkta tutuluyor.

Kapaklar su miktarına göre ayarlanabiliyor. Kurak dönemlerde suyun çıkışı azaltılıyor, yoğun yağışlarda ise fazla suyun kontrollü şekilde geçmesine izin veriliyor. Böylece bataklık tamamen su altında bırakılmadan geçmişteki doğal su seviyesine yaklaştırılıyor.

TOPRAKTAKİ KARBONUN KAYBOLMASINI ENGELLİYOR

Great Dismal Swamp'ın altında turba adı verilen, uzun yıllar boyunca biriken bitki kalıntılarından oluşmuş karbon bakımından zengin bir toprak bulunuyor. Bu toprak su altında veya suya doygun kaldığında içindeki bitki kalıntıları çok yavaş parçalanıyor ve karbon toprakta kalıyor.

Su seviyesi düştüğünde ise turba kurumaya başlıyor. Hava toprağın içine girdikçe bitki kalıntıları daha hızlı parçalanıyor ve depolanan karbon atmosfere karışabiliyor. Kuruyan turba aynı zamanda kolay tutuşabildiği için bölgede yangın riskini de artırıyor.

Kanallardaki suyun kaçmasının engellenmesi bu nedenle iki önemli fayda sağlıyor. Bataklığın doğal yapısı geri kazanılırken turba toprağının kuruması da önleniyor. Çalışmalar sonucunda bölgedeki turbalıkların yılda yaklaşık 200 bin metrik ton karbonu toprakta tuttuğu hesaplanıyor.

Benzer bir yöntem Kuzey Carolina'daki Pocosin Lakes Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda da uygulanıyor. Burada da eski drenaj kanallarından suyun çıkışı azaltılarak 37 bin dönümden fazla turbalık alanın doğal su seviyesine kavuşması sağlandı.