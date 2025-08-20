Transfere hız veren Fenerbahçe, Salzburg'dan Dorgeles Nene'yi 5 yıllığına renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferini duyurmasının ardından gündemdeki bir başka isim Yves Bissouma'dan sürpriz bir hamle geldi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Tottenham'ın Malili futbolcusu Yves Bissouma, milli takımdan arkadaşı Nene'nin Fenerbahçe'ye transferini kutladı.
28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Nene transferini duyurduğu fotoğrafı hesabından paylaştı.
Bissouma paylaşımında, "Bol şans evlat, senin için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Malili yıldızın gece yarısı yaptığı bu paylaşım Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.